Из-за пьянства и разгильдяйства ВСУ за 10 дней потеряли больше 50 человек

23.08.2018, Донецк, Александр Гусар

В зону «ООС» прибыла комиссия для расследования массовой гибели в небоевых условиях военнослужащих ВСУ.

Об этом сегодня на брифинге рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нашей разведкой получены данные о прибытии комиссий штаба «ООС» и генштаба министерства обороны Украины в соединения и части ВСУ, находящиеся на передовой. Официальной причиной проверки называется контроль готовности подразделений к празднованию Дня Независимости Украины. На самом деле речь идет о выявлении и решении проблемных вопросов, являющихся причинами участившихся в последнее время фактов небоевых потерь военнослужащих ВСУ», – сообщил Даниил Безсонов.

Он отметил, что только за последние 10 дней в ВСУ по разным причинам, не связанным с ведением боевых действий, погибло более полусотни человек.

«Только за последние 10 дней, по данным нашей разведки, в 36-й бригаде морской пехоты, 128-й горно-штурмовой бригаде, 28-й, 92-й, 72-й механизированных, 56-й и 58-й мотопехотных бригадах, занимающих позиции напротив нашей Республики, в общей сложности по различным причинам скончалось 64 человека. Из них 48 жертв появилось вследствие отравления некачественным алкоголем, 4 – в результате передозировки наркотическими веществами, 3 человека – сердечнососудистые заболевания, 5 человек – дорожно-транспортные происшествия (четверо из них – в состоянии алкогольного опьянения), ещё четверо – в результате неуставных взаимоотношений», – рассказал представитель оборонного ведомства.

Также он отметил, что наиболее сложная ситуация сложилась в 56-й мотопехотной бригаде, руководимой военным преступником Ивановым, где за 10 дней умерших оказалось 24 человека.