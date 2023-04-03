Израиль будет выдворять украинцев без еврейских корней – профессор

Владимир Гладков .  
03.04.2023 19:08
  (Мск) , Москва
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Дзен, Израиль, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Израильские власти начинают кампанию по ограничению бесконтрольного присутствия украинцев на территории своей страны.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных и африканских исследований Института международных исследований, профессор кафедры востоковедения МГИМО МИД России Александр Крылов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Израильские власти начинают кампанию по ограничению бесконтрольного присутствия украинцев на территории своей страны. Об...

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«Что касается виз, я не слышал об их отмене. 23 апреля нам нужно лететь в Израиль, и, судя по тому, что нам компания «Эль Аль» отпустила билеты, следовательно, визы никто не отменял. Зато я слышал другое – то, что сейчас Израиль активно ограничивает въезд для украинских граждан, хотя у них с Украиной в своё время было подписано между Израилем и Украиной такое же соглашение о безвизовом обмене», – отметил он.

«Кроме того, знаю, что в самом начале спецоперации в Израиль приехало около 15 тысяч украинцев, и в настоящее время МВД Израиля приняло специальное распоряжение о том, что те украинцы, которые не имеют еврейских корней, будут высланы из страны. Таким образом, Израиль очень активно не хочет вмешиваться в украинский вопрос», – заключил Крылов.

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