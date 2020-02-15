Известная киевская журналистка шокирована приватными беседами с окружением Зеленского

15.02.2020, Киев, Ольга Козаченко

Нынешняя украинская власть совершенно безразлична к судьбам страны, а беспокоится лишь о рейтинге действующего президента Владимира Зеленского.

К такому выводу приходит Юлия Мостовая, в 2011 – 2019 годах занимавшая должность главреда киевского еженедельника «Зеркало недели», с начала этого года прекратившего печатный выпуск.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В статье, опубликованной интернет-версией издания, она рассказывает, что ей приходилось обстоятельно беседовать с нынешним главой украинского правительства Алексеем Гончаруком, а также как с бывшим (Андреем Богданом), так и сменившим его Андреем Ермаком главой офиса президента.

Она признает, что все трое «достаточно интересные и неглупые люди», но ни один из них «ни одного раза за время многочасовых разговоров не произнес слов «страна» или «Украина».

«А вот формулировки «не подвести Вову», «поддержать Вову», «удержать Вовин рейтинг», «помочь Вове» — звучали постоянно. Повидав немало бояр из свит всех украинских царей, с подобным феноменом я сталкиваюсь впервые. Этот «монотеизм» не оставляет места ни для ответственности за нас, ни для заботы о нас, ни для милосердия к нам. При всей сентиментальности Зеленского, эта власть — не про людей. У нее нет сил — визионерских, гражданских, государственнических — вести паству за собой», – резюмирует Мостовая.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в сети появилась запись беседы премьера Гончарука, который признавался, что слабо разбирается в экономических вопросах.