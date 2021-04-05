Как России использовать внутреннюю слабость Турции

19.04.2021, Тбилиси, Шота Апхаидзе

Открытое военное и политическое вмешательство Турции в карабахский конфликт обнажило для всего региона опасную тенденцию усиления влияния Анкары. Карабах – это выставочный образец, который Реджеп Эрдоган будет теперь демонстрировать всему тюркскому и исламскому миру.

Однако внутренняя политика Анкары выглядит отнюдь не так успешно, как внешняя. Страна испытывает глубочайший кризис. Реформы и кадровые перестановки, проведённые правительством Эрдогана, пока не дали позитивного результата. Например, за последние два года Турция сменила уже четырех глав Центробанка, но ситуацию все-таки не удалось спасти, и национальную валюту продолжает лихорадить. Лира находится на грани своих исторических минимумов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Последние три года страна безуспешно играла в низкую процентную ставку, чтобы оживить экономику. Но это не очень помогло. Доллар стоит почти 8 лир, а нетто минимальная зарплата составляет 280 долларов – одна из самых низких в Европе (в 2013-м минималка превышала 500, тогда Турция чуть не обогнала Польшу по этому показателю).

Эрдоган лично продолжает заниматься вопросами смены руководства Центробанка. После изменения Конституции в 2017-м в Турции нет должности премьер-министра. Вся власть сконцентрирована в руках одного человека и его окружения. Отчасти клановость и элитная коррупция среди окружения Эрдогана довели экономику страны до плачевного состояния. Президент Турции старается разорвать клановую цепочку , и этим исправить ранее допущенные ошибки. Ещё в конце прошлого года зять Эрдогана ушел в отставку с поста главы Минфина. В СМИ он мелькал в разы больше, чем вице-президент.

В 2019 году правящая партия «Справедливости и развития» на местных выборах утратила контроль над двумя крупнейшими городами – Анкарой и Стамбулом. Особенно болезненной была утрата Стамбула, где живет пятая часть населения страны и производится треть ВВП. Социологическая компания «Аврасия» по результатам ноябрьских опросов сообщает, что партия «Справедливости и развития» и ее младший партнер – националисты – в случае проведения выборов сегодня утратили бы еще шесть крупных городов: Бурсу, Манису, Ушак, Денизли, Балыкэсир и Самсун.

Но президентский рейтинг самого Эрдогана непоколебим. Он по-прежнему побеждает любого оппонента. Из тех, кто пойдет на выборы, ему готовы отдать голос 43%. Почти вровень с ним мэр Анкары Мансур Яваш – 42%.

Кстати, рядом с Эрдоганом не осталось ни одного значимого политика, с которыми он создавал партию в 2001-м и победил в 2002-м. Предыдущий президент Абдулла Гюль, премьер-министр Ахмет Давутоглу, министр финансов Али Бабаджан, вице-премьер Абдулятиф Шенер – все они сейчас в оппозиции к президенту.

После отставки зятя интересной стала новая риторика власти. Окружение президента Эрдогана опять заговорило о Евросоюзе, как стратегической цели Турции. Сам Эрдоган этого не произнес, но, понятно дело, его спикеры вряд ли занимаются самодеятельностью.

А вот экс-спикер турецкого парламента Бюлент Арынч попробовал полиберальничать самостоятельно, предложив выпустить из тюрьмы бывшего лидера прокрудской партии «Демократии народов» Селяхаттина Демирташа и бизнесмена Османа Кавалу. В итоге получил от Эрдогана публичную порку: «нам не по пути с теми, кто оправдывает террористов (Демирташа обвиняют в организации неповиновения в восточных провинциях, которые привели к гибели более 40 человек) и «соросят» (Осман Кавала обвиняется в финансировании протестов в Гези парке в 2013-м с целью свержения власти)».

При всей нестабильности Эрдоган пытается успокоить население, заверяя, что сейчас самое время поддержать падающую национальную валюту и конвертировать в лиры свои долларовые сбережения, а также вложения в золото. Однако турки только наращивают вклады в более надежные валюты. За минувшие три недели граждане Турции перевели в иностранную валюту и драгоценные металлы эквивалент 15 миллиардов долларов личных накоплений. Кроме того, у населения находится на руках 220 миллиардов долларов наличными и почти пять тысяч тонн золота.

У Анкары действительно фундаментально сложная ситуация. Объемы международных резервов — 47 миллиардов долларов. Это многолетний минимум. Но чистые резервы ЦБ за вычетом обязательств равны почти нулю. Насколько Эрдоган сильный лидер на внешней арене, настолько слабым он оказался в экономической политике.

Сегодня основными кредиторами Турции являются Катар и Азербайджан. Россия может серьезно прокредитовать Турцию , потребовав за субсидирование в турецкую экономику усиленые своих геополитических интересов. Прежде всего, выход из НАТО, также пересмотр официальный позиции Анкары по вопросу Крыма и в целом Кавказского региона.

Для России стратегически важный вопрос расширить географию ЕАЭС. Для достижения этой цели на первом этапе Азербайджан с Ираном должны вступить в Евразийский экономический союз, а вслед за ними – Турция. Заключающим этапом интеграции будет создание единой валюты. Она будет более стабильной, чем лира, манат или риал, что, соответственно, послужит гарантом стабильной экономики стран-членов ЕАЭС.

Учитывая тот факт, что среди выше перечисленных стран российская экономика самая большая, то центром такого валютного союза может стать Россия. Евразийский ЦБ должен быть под влиянием Москвы, как Европейский банк находится под влиянием Германии.

Анкара должна проводить более разумную политику по отношению к Кремлю. Только тесные , дружественные связи и сближение с Россией могут спасти турецкую экономику от дальнейшего кризиса, а также туристическую сферу, обороноспособность, внешнюю торговлю, энергоресурсы.

Анкара должна пересмотреть внешнеполитические приоритеты, отказаться от имперских амбиций по Крыму и Кавказу, принимать прагматические и политкорректные решения по отношению к России.