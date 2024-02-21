«Как сто лет назад»: Польша снова открыла второй фронт против Украины – нацист Сиротюк

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Нынешняя блокада Украины со стороны Польши – это фактическое открытие второго фронта. Из-за протестов польских фермеров Украина не может поставлять продукцию на Запад, получать деньги и развивать экономику, что равно смертному приговору.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил украинский нацист, мобилизовавшийся в ВСУ экс-депутат Верховной рады Юрий Сиротюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас это высыпанное зерно – это приговор к смерти украинцев. Будет меньше денег от экспорта, меньше оружия, меньше украинская экономика разовьется, больше смертей украинцев. То есть, они себе кровь начали разливать на этой земле и говорить, что пусть побольше украинцев погибнет. Мне тяжело эти мотивы как-то объяснять. У них войны нет, у них политика, дотации. Конечно, они могут сказать, что стало жить хуже, ведь они начали платить налог, как-то помогая Украине, но мы же платим налог кровью… Поляки в очередной раз открыли второй фронт против Украины. 100 лет назад они приложились к тому, что мы не смогли добиться независимости, потому что они пошли на нас войной и мы оказались в треугольнике смерти, сейчас они зачем-то это делают», – страдал Сиротюк.