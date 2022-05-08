«Как свет и тьма»: Украинский политик сравнил российский Крым и Херсонскую область после Украины

08.05.2022  16:53 (Мск), Херсон
Игорь Шаповалов.  
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Дзен, Крым, Россия, Херсон


Даже считающиеся депрессивными города северного Крыма после восьми лет пребывания в составе России выглядят как образцы благополучия по сравнению с соседней Херсонской областью.

Соответствующее видео опубликовал бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко, не так давно впервые после государственного переворота посетивший свою Родину, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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Он рассказал, что отправился в крымский Армянск за медикаментами и когда заехал в центр города, то его не узнал.

«Много изменилось в лучшую сторону. Вы знаете, душа пела от увиденного. Чистенько, красиво, уютно. Лавочки для отдыхающих. Ухоженный парк, детские площадки. Цветы, зелень везде. Дети на площадках играют. Одним словом, жизнь процветает!» – делится впечатлениями экс-депутат.

Проезжая на обратном пути в Херсон через Цюрупинск (Олешки) он обратил внимание, что город за восемь лет фактически превратился в руины.

«Такое ощущение, как будто его разбомбили. Лавочки поломанные, скамейки разбитые, заборы развалены. Одним словом, жизнь угасает. Город в его развитие деньги не вкладывал. Просто горожан обворовывали, забирали детское счастье. Народ уезжал на заработки. Одна грусть и унылость. Российский Армянск и Херсонские Олешки – радикально отличаются уровнем жизни, как свет от тьмы», – отмечает Журавко.

В херсонских Олешках на фоне разбитых скамеек и дорог, запустения и унылости, особо красноречивы кадры с секонд-хендом с символическим названием «Евро-Шик».

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