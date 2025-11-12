Дональд Трамп отчаянно пытается оставить как можно больший след в истории США. Это заметно не только в его стремлении получить Нобелевскую премию мира, засветиться в урегулировании конфликтов или роспуске USAID. На сей раз Трамп покусился на самое святое для рядовых американцев: он в буквальном смысле разрушил Восточное крыло Белого дома экскаваторами. На его месте планируется возвести более вместительный бальный зал площадью более 8 000 квадратных метров.

Об этом в авторской колонке размышляет Алексей Муратов, руководитель Центрального исполкома Общественного движения «Донецкая Республика», руководитель исполкома Донецкого регионального отделения партии «Единая Россия».

Примечательно, что будущее сооружение уже называют именем Трампа. Хотя сам президент уклоняется от комментариев по поводу будущего названия нового крыла, практика показывает, что в погоне за следами в истории Трамп называет в собственную честь любые сооружения, до которых он прикасается: отели, небоскрёбы, гольф-клубы. Например, «Тадж-Махал Трампа», «Трамп-тауэр» и многие другие «Башни Трампа», носящие в названии обозначения городов, в которых построены. Такие башни имени Трампа есть даже в Индии, Турции, Уругвае и на Филиппинах. А название «Trump Tower Moscow» вам ни о чём не говорит? И пусть даже такой проект и был отменён, но попытка Трампа оставить свой след в истории Москвы видна невооружённым глазом. Чего уж говорить о попытке Трампа оставить свой след в самом сердце американской политики.

Но самое интересное не это, а то, что под видом реконструкции Белого дома действующий президент превращает его в рынок политических услуг. Об этом можно судить по списку компаний и частных лиц, которые «пожертвовали» на «Дворец Трампа».

Изначально план проекта предполагал цену в 200 млн долларов, затем 250, следом 300, пока не собрал все 350. И это не предел, потому что желающих «пожертвовать» и вложиться в «Дворец Трампа» ещё очень много. Финансирование проекта идёт не из бюджета США, а за счёт частных «пожертвований» через Trust for the National Mall. Это уже прямая торговля квадратными метрами Белого дома, которая позволяет финансовым элитам объединяться с Трампом, ведь вклады в «Дворец Трампа» открывают для вкладчиков ощутимые налоговые льготы.

В гонке «меценатов» замечены технологические гиганты, фармацевтические, промышленные корпорации и американского ВПК. В стороне не остаются даже Google и Amazon, которые таким образом решают свои проблемы с антимонопольными исками. Компания Цукерберга Meta через дверь этого «дворца» открывает для себя выход к защите своих ИИ-проектов, а Lockheed Martin и Palantir рассчитывают на приоритет в оборонных заказах. Ripple же получает мягкий регуляторный режим для криптовалюты.

Среди частных вкладчиков в Дворец Трампа замечены соучредитель и председатель Blackstone Group Стивен Шварцман, Мириам Адельсон, братья Уинклвосс и другие. Каждый из них связан с конкретными секторами бизнеса: нефть, криптовалюты, недвижимость, игорный бизнес. Неважно, главное, что финансовые элиты сливаются в общий тандем с правительством.

Но даже те, кто не сольются, всё равно уже стали участниками огромного коррупционного дела, затрагивающего саму историю Штатов. Неудивительно, что даже Национальный фонд защиты истории выступил против возведения дворца и посягательства Трампа на историю, ведь для большинства американцев старое здание имеет глубокие исторические корни.

При этом западные лицемеры часто обвиняют Россию и другие страны в коррупции, но совершенно не замечают её у себя под носом, в самом сердце американской «демократии», называя собственную коррупцию политкорректным словом «лоббизм».

Да и какая для капитализма разница, если речь идёт о прибыли и влиянии? Свобода и демократия заканчиваются там, где есть хорошая выгода. Особенно если сам президент открыто торгует политическими решениями, ведь «пожертвования» открывают вкладчикам возможность личного контакта с властью, чтобы напрямую с политиками обсудить какой-нибудь проект по поставкам оружия или разработке нового шельфа где-нибудь в предположительно, «в будущем», лояльной Венесуэле.