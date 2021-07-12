Как в Киргизии удалось остановить реабилитацию нацистов, инициированную USAID и Соросом

12.07.2021, Москва, Айнур Курманов

В результате активной общественной кампании в Киргизии в прошлом году удалось остановить рассмотрение законопроекта об окончательной реабилитации бандитов и предателей, инициированный прозападными фондами и НПО.

Известный киргизский политолог и глава аналитического центра «Стратегия Восток-Запад» Дмитрий Орлов, участвовавший в борьбе против данного проекта, рассказал «ПолитНавигатору», как это удалось сделать. Также он прокомментировал процессы декоммунизации и дерусификации в республике и в соседнем Казахстане.

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ПН: Во-первых, хотелось бы расспросить, кто стоял за законопроектом об окончательной реабилитации в Киргизии осуждённых с 1917 по 1953 годы? Представили его депутаты от всех фракций нынешнего парламента, но уши торчали за этим явно западные.

Д.О: Лучше, чем преамбула этого законопроекта, на этот вопрос никто не ответит. Я процитирую, с вашего позволения: «В ноябре 2017 года Кыргызская Республика была официально принята в число 75 стран — участниц международного партнёрства «Открытое правительство» (Open Government Partnership, OGP) и в рамках утверждённого правительством Национального плана действий взяла на себя обязательство реализовать ряд инициатив, в том числе по открытию архивной информации, касающейся политических репрессий 1918-1953 годов, и совершенствованию законодательства о реабилитации репрессированных».

Несмотря на то, что «Открытое правительство» называют «Американо-бразильской инициативой», её настоящие инициаторы — бывший президент США Барак Обама и его госсекретарь Хиллари Клинтон. Спонсируют этот проект правительства США, Великобритании и Норвегии, а также компания Google, Фонд Форда, Фонд Уильяма и Флоры Хьюлетт, благотворительная компания Пьера Омидьяра Omidyar Network, Гуманистический институт сотрудничества в целях развития (Hivos), Международное бюджетное партнёрство, фонды помощи Института «Открытое общество» Дж. Сороса и Института контроля за доходами. Знаете, в самой Британии по поводу «Открытого правительства» пишут, что этот проект — часть общей стратегии по продвижению западных ценностей. При этом, по словам всё тех же британцев, американское руководство постарается присвоить себе исключительное право на то, чтобы определять, какие страны являются достаточно открытыми, а какие – нет.

За то, что Кыргызстан вошёл в эту инициативу, надо «благодарить» экс-президента Алмазбека Атамбаева и его бывшего премьера Сапара Исакова. По сути, Атамбаев и Исаков признали этим шагом неумение элит Кыргызстана управлять страной. Судите сами: разве для того, чтобы власть была открытой и прозрачной, обязательно надо вступать в разные международные проекты с сомнительными целями и задачами? Страну, по сути, в очередной раз отдали под внешнее управление.

ПН: С какой целью это предпринималось, по вшему мнению, ведь кого могли уже реабилитировали. Зачем понадобилось оправдывать карателей, террористов и убийц?

Д.О: Объективности ради, надо отметить, что в новом законопроекте не подлежат реабилитации те, кто изменил Родине во время войны. Но и того, что хотели сделать этим законопроектом, с лихвой хватило бы на то, чтобы в стране началась гражданская война. Потому что оправдать собирались не только тех, кого вы сейчас назвали. Была в Уголовном Кодексе РСФСР, по которому наказывали и в Казахской, и Киргизской ССР, статья 59: «Особо для Союза ССР опасные преступления против порядка управления». То есть преступления, совершённые без контрреволюционных целей, — чистая уголовщина. Предлагалось оправдать тех, кто был осуждён по 1-7 и 10 пункту этой статьи.

Любой читатель может найти в интернете эту статью, чтобы иметь представление. Я лишь процитирую пункт 4 этой статьи: «Организация и участие в бандах (вооружённых шайках) и организуемых бандами разбойных нападениях и ограблениях, налётах на советские и частные учреждения и отдельных граждан, остановки поездов и разрушения железнодорожных путей, безразлично, сопровождались ли эти нападения убийствами и ограблениями или не сопровождались».

Кроме того, предлагали реабилитировать и осуждённых за должностные преступления — по статьям 109-111, за хозяйственные (статья 131) и имущественные (162) преступления, а также (снова цитирую) «за нарушение правил, охраняющих народное здравие, общественную безопасность и порядок». Ну и вдобавок — решили реабилитировать тех, кого сажали на основании указов, направленных, в том числе, на ужесточение борьбы с хищениями государственного имущества.

И вот теперь интересно: понимали ли эти господа — инициаторы законопроекта, что они по сути запускают опасные для государства вещи? Если бы этот законопроект приняли, то он, тем самым, разрешил бы всё, что в уголовных кодексах всего мира считается преступлением: измену Родине, шпионаж, терроризм, бандитизм, халатность, взятки и хищения. Логика простая. Любой адвокат ныне осуждённых за эти преступления имеет право спросить: «Почему терроризм в 1917-1953 годах — это хорошо (вы же реабилитировали тех, кто за него осуждён), а то же самое с 1991 по 2021 годы — это плохо?». Что такое реабилитация? Это государственное признание того, что поступки, за которые люди осуждены в прошлом, допустимы для настоящего.

Теперь — о том, что нужно Западу. По сути, американцы признали: «демократизация» Кыргызстана «в лоб» не получилась. Поэтому они и решили зайти с «тыла», скажем так. Есть некая «международная структура», хоть и легализованная в ООН, но созданная Советом по национальной безопасности США. И она диктует правила игры государствам. Чем для этих государств всё в итоге закончится? Верно — потерей суверенитета. Неужели Атамбаев и Исаков этого не понимали? Понимают ли это нынешние руководители Кыргызстана?

Есть и другой аспект. Дело здесь — не только в «ужасах советского режима», а в искажении картины мира, которые несёт в себе десоветизация. Усвоение искажённой картины мира всегда приводит общество к неверным решениям, плата за которые, чаще всего — жизнь. Это вам любой психолог скажет. И если советскую власть признать преступной, то это будет означать, что все, кто её защищал на фронтах и в тылу — тоже преступники. В этих условиях то, что этот законопроект появился в Кыргызстане после резолюции Европарламента «О важности европейской памяти для будущего Европы», где в очередной раз сообщили, что Вторую мировую войну спровоцировали СССР и Германия, никак нельзя назвать простым совпадением.

ПН: Что вы и ваши коллеги из общественных объединений и экспертного сообщества предприняли в ответ на эту инициативу?

Д.О: Самое главное в такой ситуации — не молчать. Достаточно просто рассказывать правду о тех событиях. С фактами на руках объяснять обычным людям и инициаторам всех подобных инициатив, что предательство и нарушение присяги ни у кого не пользовались уважением — как в Великой Степи, так и дальше. Это — к вопросу о реабилитации солдат и офицеров Туркестанского легиона и прочих подобных формирований. Прежде, чем кого-то реабилитировать, надо тщательно изучить все известные обстоятельства. Иначе потом на правовой системе что Казахстана, что Кыргызстана можно ставить жирный крест.

ПН: Насколько, проведенные круглые столы, публикации и другие мероприятия повлияли на ситуацию и на общественное мнение?

Д.О: Простите за тавтологию, но общественное мнение у нас — это мнение тех, чьего мнения не спрашивают. Тем более, что постсоветские общества в массе своей очень сильно расколоты. Думаю, свою роль сыграло то, что серьёзные историки всё же донесли до авторов этого законопроекта мысль, что игры с десоветизацией могут кончиться очень плохо. И что кроме обязательств перед «мировым сообществом» есть ещё и национальные интересы. Скорее всего, это поняли и в администрации Сооронбая Жээнбекова, в президентство которого этот законопроект и выдвигали.

Возьмём, например, Великую Октябрьскую Социалистическую революцию и Гражданскую войну. Главное, что здесь нужно уяснить для себя: то, что многие приметы той эпохи — это не свойства личностей большевиков, алаш-ординцев или басмачей, а состояние всего общества. Знаете, наш благословенный край не был образцом гуманизма никогда: ни до присоединения к Российской империи, ни перед вхождением в СССР. Все они — алаш-ординцы, красные, белые, басмачи — не были кроткими овечками, которые падали в обморок от вида крови: своей или чужой. Только большевики сумели дать народу идею, за которую они в 1941 году пошли воевать, а все остальные — нет.

ПН: Есть ли опасность того, что несмотря на то, что законопроект задвинули, его могут снова вытащить уже в новом составе парламента при нынешней власти?

Д.О: Такая опасность есть всегда. Но пока подобных признаков нет. А дальше видно будет. У нынешних властей и без этого законопроекта проблем хватает. Во всяком случае, теперь они знают, что сопротивление будет.

ПН: Прослеживаются ли аналогии того, что было у вас в республике с тем, что сейчас происходит в Казахстане?

Д.О: Безусловно, некие аналогии есть. И в Казахстане, и в Кыргызстане вот уже 30 лет элиты пытаются обозначить себя в качестве жертв то Российской империи, то СССР, то нынешней России. Зачем — другой вопрос.

Но если на, то пошло, то десоветизацию им всем следует начать с себя. Тот же депутат казахстанского Мажилиса Берик Абдигалиулы должен сжечь свой аттестат о среднем образовании, полученный в СССР — он, помнится, 1971 года рождения. Ну и прочим «десоветизаторам», которые покрупнее «калибром» также необходимо признать, что они имеют свои дипломы о высшем образовании незаконно. Потому что, по их же заверениям, они получены от «преступного государства».

Если же они этого у вас до сих пор не сделали, это значит одно: их используют для того, чтобы они помогли окончательно обобрать Казахстан. А «десоветизация» – это ширма. Или, как называют подобное, «дымовая завеса».