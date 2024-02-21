Как власти нищей Болгарии пытаются урвать на русофобии

С момента захвата власти в стране коалицией правых партий, большинство местных СМИ только и кричат о «русской угрозе» и о помощи ВСУ. Заявления проамериканских политиков звучат так, что создается впечатление, будто именно Болгария является главным союзником и спонсором Киевского режима.

Особым рвением в этой области отличается нынешний министр обороны, а в прошлом советник ВСУ, Тодор Тагарев. Он регулярно сотрясает воздух обещаниями немедленной помощи украинским «побратимам», не забывая принимать воинственные позы перед камерами журналистов. Только трудно ему за показным гримасничаньем спрятать свою торгашескую сущность…

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Те, кто следит за развитием ситуации в Болгарии, должно быть помнят, как еще в начале своей каденции Тагарев пообещал украинцам 100 бронированных автомобилей. Эта его затея была преподнесена как чуть ли не весомый вклад в украинскую «оборонную мощь». Парламенту пришлось преодолевать вето, наложенное президентом Руменом Радевым – и несколько раз проводить голосование по этому вопросу.

Левые и патриотические партии в Народном собрании не смогли набрать необходимое число голосов «против», и вынуждены были уступить. Шуму было много, хотя речь шла всего-то о старых автомобилях, поставленных в Болгарию еще Советским Союзом, и пропылившихся полвека в гаражах оборонного ведомства. Однако самое забавное в этой истории то, что ни одна из этих машин, до сих пор так и не покинула территорию страны!

Причина такой задержки связана с тем, что болгарское оборонное ведомство обратилось к руководству НАТО с просьбой покрыть транспортные расходы! Ранее, как утверждал Тагарев, оплатить доставку машин обещала Великобритания, но англичане оказались прижимисты и не оправдали надежд генерала. Судя по внешнему виду этих «боевых машин», стоимость транспортировки, вероятно, превысит их собственную цену!

Болгарское национальное радио (БНР) приводит слова самого Тагарева:

«Это колесные машины и они не могут быть использованы при снеге – сначала он должен быть расчищен. Для охраны границы требуется техника высокой проходимости».

Оказывается, для эксплуатации этих развалюх, их нужно ещё и доукомплектовать снегоуборочными машинами! Проще говоря, вся история с «подарком для ВСУ» сводилась к желанию проявить лояльность по отношению к заокеанским покровителям и попыткой подзаработать немного деньжат от спонсоров спектакля…

Звучавшие прежде громогласные заявления болгарского руководства о том, что снаряды, поставлявшиеся ими на Украину еще с 2022 года, обеспечили более двух третей потребностей ВСУ – тоже лукаство. Да, снаряды, произведенные в Болгарии, оказались на поле боя, чему есть множество подтверждений. Только, они не «поставлялись» украинцам, а продавались за звонкую монету иностранным фирмам (прежде всего, польским), а те уже отправляли их в распоряжение ВСУ. Бизнес, ничего более. Только, очень грязный и кровавый бизнес.

Сейчас, среди болгарских политиков и в СМИ активно муссируется тема вероятного подписания контракта между болгарским оружейным предприятием “ТЕРЕМ-Летец” и украинской частной компанией «Авиагрейд». Утверждается, что этот контракт рассчитан на 30 лет «совместной деятельности в области ремонта вертолетов типа “Ми” и их модификаций», для нужд украинской армии. 30 лет? Вряд ли коммерсанты рассчитывают на то, что вооруженное противостояние продлится десятки лет. Полагаю, они надеются на некую «заморозку конфликта».

Если украинскому режиму, благодаря помощи Запада, удастся каким-то чудом удержаться и сохранить часть территории Украины под своим началом, будут провоцироваться всё новые и новые столкновения. Эта стратегия НАТО прослеживается уже давно, а вероятный оружейный контракт с расчетом на три десятилетия, лишний раз подтверждает верность этого предположения.

Приходится констатировать, что вся откровенная русофобская истерия в Болгарии зиждется на стремлении угодить кураторам из Вашингтона и Брюсселя – и желании урвать деньжат из мошны США и НАТО, ловко используя ситуацию.

Следует заметить, что аналогичной тактики придерживаются и многие другие страны–члены НАТО из числа наиболее бедных и менее развитых экономически. Надежды присосаться к различным евро-фондам, заполучить от американцев более современные виды вооружений – оправдались очень частично. У американцев заметно поубавилось желания компенсировать затраты своих младших партнеров.

Для болгар нашлась и индивидуальная «морковка перед носом у ослика» – перспектива приема страны в Шенген. Пока они добились участия в Шенгенской зоне только по воздуху и воде. Свои сухопутные границы европейцы так и не открыли. Для граждан страны принятие в Шенген никаких положительных моментов не несет. Разве что облегчит передвижения по континенту туристам и добавит некоторой статусности государству. Хотя, о какой такой «статусности» можно говорить, оставаясь беднейшей страной Европы, живущей на подачки от ЕС.

Сложно предсказать, как долго болгарский народ будет терпеть неприглядную роль подпевалы в евроатлантическом хоре и убогого попрошайки, навязанную нынешним руководством страны. Находящаяся сейчас у власти проамериканская коалиция всё чаще демонстрирует публичные разборки между главными её участниками – партиями «Продолжаем перемены» и ГЕРБ. Пока, окрики из посольства США умиротворяли «союзников» и заставляли выдавливать притворные улыбки на своих лицах лидеров партий.

Однако противоречия между различными политическими силами, входящими в коалицию, слишком глубоки. Обстановка продолжает неумолимо накаляться, и снова слышны разговоры о возможности проведения очередных внеочередных выборов. Гордым болгарам будет о чем задуматься, стоя возле избирательных урн…