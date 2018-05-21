21.05.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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Как захлебнулась танковая атака ВСУ – подробности от Минобороны ДНР

Танковая атака под Горловкой, которую ВСУ предприняли сегодня утром, была отражена силами ВС ДНР. Противник понёс внушительные потери.

Об этом во время брифинга заявил официальный представитель ВС ДНР полковник Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«При отражении попытки наступления украинских боевиков в районе населённого пункта Гольмовский врагу был нанесён ощутимый урон: пятеро убитыми и четверо ранеными. С нашей стороны погиб один военнослужащий.

Тела двоих украинских террористов, погибших на поле боя, по-прежнему не эвакуированы. Обстрелы врагом ведутся, в том числе, с применением танков, атаки продолжаются. Фашистские силы продолжают нести потери», – заявил Басурин.

Кроме этого, он рассказал, что украинцы угрозами и пытками добиваются от военнослужащих армии ДНР заявлений с целью дискредитации республики.

«46-й батальон «Донбасс» уже не раз был уличён в пытках пленных и мирных жителей. Данный батальон в нескольких государствах признан террористической организацией. В настоящее время, чтобы не дискредитировать ВСУ, батальону дали другое название – «Донбасс-Украина». Действующим командиром является Власенко, который с 2014 года был начальником штаба террористического батальона «Донбасс». Мы предпринимаем все возможные меры для освобождения захваченных в плен военнослужащих ВС ДНР».

Кроме этого, разведка ВС ДНР отмечает активизацию боевых действий в районе населённого пункта Южное.

«Враг тоже предпринял попытку силами до двух взводов при поддержке миномётов, танков и артиллерии атаковать наши позиции, но понёс существенные потери: один танк и одна БМП врага уничтожены. По нашим данным, потери у фашистских недобитков не менее десяти двухсотых. Командование 24-й бригады пытается успокоить панику среди подразделений на переднем крае».

Также, как сообщил Басурин, противник предпринимает попытки ввести командование ВС ДНР в заблуждение.

«Для этого, на отдельных участках противник использует демонстративные действия, в частности выдвижение бронетехники на несколько километров в направлении линии боевого соприкосновения», – отметил он.