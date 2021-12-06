Каспаров – телеканалу Ахметова: Незамедлительно вернём Крым Украине и выплатим репарации

06.12.2021  16:35 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Дзен, Крым, Политика, Россия, Скандал, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

В случае прихода к власти российских либералов, они незамедлительно рассмотрят вопрос «возвращения Крыма Украине» и даже возможность выплаты репараций Киеву.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» олигарха Рината Ахметова заявил беглый российский либерал, ранее известный как шахматист Гарри Каспаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В случае прихода к власти российских либералов, они незамедлительно рассмотрят вопрос «возвращения Крыма Украине»...

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«Перемены, которые неизбежно ждут Россию после краха путинского режима, заставят любую российскую власть двигаться в сторону полного международного признания. Я не могу себе представить, как крымская проблематика будет выведена за скобки отношений России с Европой, с Америкой и вообще как с цивилизованным миром. Есть какие-то вещи, которые надо будет решать – это, конечно, вопрос аннексии Крыма, это, безусловно, конечно, ликвидация очага бандитизма на Донбассе, это выдача Украине военных преступников, нарушавших законы Украины. И, скорее всего, какие-то вопросы репараций.

Это комплекс вопросов, которые надо будет обсуждать, он займет долгое время, но на мой взгляд, вопрос суверенитета Украины над Крымом должен быть решен учредительным собранием незамедлительно», – заявил Каспаров.

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