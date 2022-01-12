Казахстанский политолог: Мы никуда не денемся от России

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Казахстан буквально обречен на вечную дружбу с Российской Федерацией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-заместитель директора Службы центральных коммуникаций при администрации президента Казахстана, эксперт Института евразийской интеграции Никита Шаталов, отвечая на вопрос, продолжит ли его страна смотреть в сторону Турции.

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«Это вопрос не взаимодействия с Турцией в качестве гегемона, а больше вопрос интеграции центральноазиатских государств», – сказал эксперт «Комсомольской правде».

При этом он добавил, что в Казахстане прекрасно осознают важность партнерских отношений с Россией.

«У нас самая протяженная граница в мире. Как говорил Назарбаев, мы обречены на вечную дружбу с Россией, в хорошем смысле обречены. У нас растет товарооборот, мы находимся в едином экономическом пространстве, в Евразийском союзе. Мы находимся в едином военном блоке… Мы никуда не денемся от России и Россия никуда не денется от нас», – уверяет Шаталов.