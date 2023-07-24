Харьков будет окружен – военкор

Анатолий Лапин.  
24.07.2023 13:38
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Харьков


Российская армия не откажется от цели освобождения Харькова. Но это не будет лобовая атака.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Сладков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия не откажется от цели освобождения Харькова. Но это не будет лобовая атака....

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«Я думаю, пойдем, но сначала мы окружим его [Харьков]… Мы действуем абсолютно так же, как и противник – прокол, наполнение, расширение территории, контролируемой нам, укрепление, выдержка огневого воздействия противника на тех позициях, которые мы заняли – это самый сложный этап, самый кровавый. Далее – продвижение вперед», – сказал военкор.

По его словам, далее «уже линия фронта нет так оборудована».

«И коль скоро мы проходим – да, вторая линия обороны. На Купянске вторая и третья линии обороны украинцами подготовлена очень тяжело, поэтому здесь мы, развивая свой успех, о котором сегодня говорим, это очень приличные результаты. И далее уже тогда пойдет насыщение», – заявил Сладков.

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