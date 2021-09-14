Холод – не тетка. ЕС может снять ограничения для «СП-2»

14.09.2021 11:38 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Рекордный рост цен на газ в Европе играет на руку Российской Федерации.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикина, давая оценку текущей ситуации на газовом европейском рынке.

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Он считает, что уже в ближайший месяц газовые цены способны оказаться возле еще одной психологически важной отметки в 850 долларов за тысячу кубометров, после которой в случае холодной зимы могут взять курс на следующий рубеж в 1000 долларов.

Отмечается, что Россия может извлечь двойную выгоду из сложившегося положения. Во-первых, высокие цены сулят дополнительную прибыль «Газпрому», рост зарубежных продаж которого станет залогом повышенных налоговых выплат в бюджет. Во-вторых, дефицит газа, тревожащий сейчас европейцев, может оказаться на руку «Северному потоку-2»., который после завершения строительства проводит последние пусконаладочные испытания, чтобы с начала октября приступить к первым коммерческим поставкам.

При этом «Газпрому» необходимо пройти несколько сертификаций в европейских регулирующих ведомствах. Кроме того, законодательство ЕС ограничивает заполнение нового сырьевого маршрута на 50%, так как в случае с СП-2 российская компания является не только поставщиком, но и владельцем газопровода.

«На фоне нынешнего недостатка топлива Еврокомиссия может не только облегчить «Газпрому» получение всех необходимых сертификатов, но и снять лимит на транспортировку сырья по этому направлению, доведя экспортные возможности монополии до 100%», — полагает Пикин.

Ранее похожий прогноз озвучил немецкий политолог Александр Рар, по мнению которого, суровая зима заставит ЕС забыть о газовых директивах.