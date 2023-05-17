«Хватит бездействия!» – в Москве требуют горящих нефтебаз в странах НАТО
Чтобы прекратить поддержку киевского режима Западом и завершить Специальную военную операцию, Москва должна нанести Европе максимальные издержки.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Роман Романов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Надо задаться вопросом – а что делает сама РФ для того, чтобы условно склонить Запад к идее, что пора отказаться от вмешательства в украинский кризис, или от поддержки самой Украины? И кроме каких-то элементов информационно-пропагандистского воздействия, сама РФ не пытается склонить Запад к этой идее о необходимости прекращения конфликта.
Что должно заставить европейцев прийти к мысли, что пора отказаться от конфликта с Россией? Это издержки. Грубо говоря, им должно быть – очень дорого принимать участие в конфликте с РФ.
Поначалу, на ранних этапах СВО, это так и выглядело для Европы – дорогой газ, нефть, неполадки в собственной экономике, проблемы с производством удобрений. Казалось бы, сложилась идеальная ситуация, чтобы европейцам как-то с нами договориться.
Но на текущий момент ситуация исправляется. В последнее время цены на газ ползут всё дальше на юг, приближаясь к нормальным ценам предыдущих лет. Пусть не самая дешёвая цена, но, тем не менее. С нефтью происходят похожие процессы», – сказал Романов.
По его мнению, Россия должна признать Украину террористическим государством, прекратить торговлю энергоресурсов с Западом и начать активные действия на территории стран НАТО.
«Теряют ли Европа и США в рамках текущего кризиса, получают ли они экономические издержки? Нет, потому что бездействие Российской Федерации.
Я говорю намёком, потому что, если скажу прямо, это будет призыв. Но, думаю, вы мою мысль уловили. Это аспект не прямого межгосударственного контакта, а действия специальных органов отдельных государств.
Представьте, если бы вдруг на территории Франции начали гореть друг за другом нефтебазы, сходить поезда с рельс, начались бы критические проблемы на крупных стратегических и военных предприятиях. И надо было бы уже думать, а стоят ли все эти издержки поддержки какого-то удалённого восточноевропейского государства. А пока издержек нет – играй в эту игру, сколько хочешь. Вот они и будут играть до бесконечности», – подытожил политолог.
Спасибо!
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