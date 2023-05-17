«Хватит бездействия!» – в Москве требуют горящих нефтебаз в странах НАТО

Чтобы прекратить поддержку киевского режима Западом и завершить Специальную военную операцию, Москва должна нанести Европе максимальные издержки.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Роман Романов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо задаться вопросом – а что делает сама РФ для того, чтобы условно склонить Запад к идее, что пора отказаться от вмешательства в украинский кризис, или от поддержки самой Украины? И кроме каких-то элементов информационно-пропагандистского воздействия, сама РФ не пытается склонить Запад к этой идее о необходимости прекращения конфликта.

Что должно заставить европейцев прийти к мысли, что пора отказаться от конфликта с Россией? Это издержки. Грубо говоря, им должно быть – очень дорого принимать участие в конфликте с РФ.

Поначалу, на ранних этапах СВО, это так и выглядело для Европы – дорогой газ, нефть, неполадки в собственной экономике, проблемы с производством удобрений. Казалось бы, сложилась идеальная ситуация, чтобы европейцам как-то с нами договориться.

Но на текущий момент ситуация исправляется. В последнее время цены на газ ползут всё дальше на юг, приближаясь к нормальным ценам предыдущих лет. Пусть не самая дешёвая цена, но, тем не менее. С нефтью происходят похожие процессы», – сказал Романов.