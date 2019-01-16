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Киев готовит диверсионные группы из уроженцев Донбасса для совершения терактов
Военно-политическое руководство Украины избрало террористические методы ведения войны против населения Донбасса в качестве приоритетных.
Об этом сегодня во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Он рассказал, что в Центре подготовки инженерных войск в Каменец-Подольском Хмельницкой области проходит набор граждан для последующей подготовки и обучения минно-взрывному делу.
«При этом к кандидатам предъявляется ряд требований: они должны быть уроженцами Донецка или Донецкой области, хорошо знать этот регион, в частности, основные объекты гражданской инфраструктуры, местоположение мостов, железнодорожных станций, их родственники должны проживать на территории, подконтрольной Киеву», – отметил Безсонов.
По его словам, подготовку диверсантов будут осуществлять специалисты по минно-взрывному делу из западных стран.
«После пройденного курса обучения, подготовленные террористы будут включаться в состав диверсионных групп украинских вооруженных формирований», – добавил представитель оборонного ведомства.
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Метки: Даниил Безсонов, конфликт в Донбассе, украинские диверсанты
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