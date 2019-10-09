Киев готовит самоубийство в «нормандском формате»

09.10.2019, Москва, Владимир Гладков

Если украинская сторона попытается протащить новую редакцию закона об особом статусе с урезанными правами для Донбасса, то будет равносильно политическому самоубийству.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил бывший депутат Верховной рады от Компартии Спиридон Килинкаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть договорённости, которые подписаны, согласованы, проинформирована ОБСЕ, европейцы, американцы, сегодня представитель НАТО был в Северодонецке, сказал, что он сторонник Минских договорённостей – все сказали, что готовы. И тут вдруг такой, на первый взгляд, несложный вопрос – всего лишь на всего развести войска в трёх точках. А я думаю, на устах украинских политиков две недели подряд активно обсуждается вопрос о том, что срок действия закона об особом статусе Донбасса заканчивается 31 декабря, и они готовят новый проект.

Я могу предположить, что в этом новом проекте они хотят: исключить право на милицию, суды, прокуратуру – зачистить всё, чтобы осталось только в рамках полномочий и с учётом процессов децентрализации, которые прошли в Украине, и с этим приехать в нормандский формат. Если у них идея такая, то, я считаю, абсолютно утопическая, это надо быть самоубийцей», – заявил экс-депутат.

Кроме того, по его мнению, неизвестно, что нового украинская сторона придумает с пунктом об амнистии.

«Все говорят: мы не будем проводить никакой амнистии. А я задаю вопрос: вы же нам рассказывали в этой же студии о том, что на Донбассе в первую очередь паспорта получают силовики, скажите, а как потом вообще это всё состыковать? Допустим, люди получили это гражданство. Что теперь, сто тысяч, двести, триста, пятьсот – что с ними нужно сделать? Есть вопросы, на которые у них нет ответов. Я не понимаю, зачем вы сейчас рвётесь в нормандский формат, у вас есть что предложить?

Озвучьте, скажите, у нас есть новые идеи, которые будут восприняты в том числе той стороной, потому что мы знаем, что такое компромисс. Но вы же опять разговариваете языком хотелок, а это путь в никуда. И будут гибнуть люди дальше, а вы будете говорить, что в этом не виноваты. Можно понять, что компромисс – это встречное движение, а не одностороннее? Если бы это было так, это была бы капитуляция. Нет никакой капитуляции, а значит надо садиться и разговаривать о чём-то, адекватно оценивая нынешнюю ситуацию», – добавил Килинкаров, обращаясь к украинским экспертам.