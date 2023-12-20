Киев подхватил унизительную для себя повестку: США получают всю выгоду в бойне на Украине

Вадим Москаленко.  
20.12.2023 20:21
  (Мск) , Киев
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Бизнес, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина, Экономика коллапса


Подпитывая украинскую бойню всё новыми поставками оружия, США не только поддерживают свою экономику, но и стимулируют обороноспособность, сливая на Украину подлежащее утилизации вооружение и обеспечивая рабочие места при производстве нового.

Об этом в эфире украинского англоязычного канала иновещания «The Gaze» заявила заведующая программой славистики в университете имени Вашингтона и Ли в штате Вирджиния, журналистка Анна Бродская-Кроткина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпитывая украинскую бойню всё новыми поставками оружия, США не только поддерживают свою экономику, но...

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Она отметила, что находящийся на рассмотрении Конгресса США объём помощи Украине в 60 млрд. долларов – лишь на первый взгляд кажется «огромной суммой».

«Помощь всей Украине составляет около 5% от военного бюджета – и это не так уж много, учитывая, сколько получают от этого США. По мнению некоторых экспертов, более 90% этой помощи, на самом деле, остаются в США. Это можно рассматривать, как деньги, которые переводятся из левого кармана в правый.

Это было ясно на протяжении последних двух лет. Оружие, которое предоставляет Америка, это оружие, которое производится в Соединённых Штатах. Таким образом, все их ракеты, все их боеприпасы производят американские компании, они довольно равномерно распределены по территории США. Так что в конечном счёте можно подумать, что каждый конгрессмен действительно заинтересован в деньгах, которые «выделяются» – в кавычках, Украине. Потому что те, кто получают выгоду в первую очередь – это американские рабочие», – сказала Бродская-Кроткина.

Она подчеркнула, что производство оружия – это квалифицированный бизнес.

«Люди, которые занимаются производством оружия, получают достойную зарплату, потому что для этого нужно много инженеров и квалифицированных рабочих. Таким образом, люди платят налоги. В то же время города, расположенные вокруг заводов, где производится оружие, на самом деле процветают. И это тщательно скрывалось от американской общественности.

Не совсем понятно, почему администрация только сейчас проснулась и начала говорить американцам: послушайте, на самом деле, мы не раздаём никаких денег даром. На самом деле, мы улучшаем не только нашу экономику, но и нашу обороноспособность, потому что мы предоставляем Украине старое оружие, заменив его новыми руками.

Нам всегда нужно было поддерживать свою военную технику, потому что нам всегда нужны защитные механизмы. А теперь это приносит некоторую пользу», – рассказала журналистка.

Ранее на французском ТВ также выходил сюжет о том, что США стимулируют продолжение войны на Украине, выпуская ракеты и снаряды для Киева, тем самым поднимая своё производство и воскрешая американские захолустные города. Очевидно, на фоне опасений, связанных с задержкой предоставления военной помощи, теперь эту повестку подхватила и киевская пропаганда.

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