Киев. Секонд-хенд как главный гардероб для «европейской столицы»

На Главхуторе, как, впрочем, и по всей «незалежной», резко сократилась реклама товаров и услуг. На ТВ, радио и в пабликах, в магазинах и на бордах чаще всего фигурируют «патриотические» призывы – например, сдавать гроши на какой-нибудь очередной волонтерский фонд (точнее сказать, на карман его закоперщикам), финансировать производство «антимоскальских» дронов, записываться в ВСУ, «Азов» и другие формирования головорезов, и тэдэ, и тэпэ.

Что же до прочей рекламы, то она проходит, можно сказать, фоново, почти незаметно. Особенно это касается ТНП – товаров народного потребления. В частности, давненько уже не наблюдается повсеместного навязывания известных одежных или обувных брендов. И сие вполне объяснимо: народ обнищал до такой степени, что ему не до моднявых обновок. Многим за счастье хотя бы на кусок социального хлеба наскрести. Это заметно по многим прохожим на улицах – у них не только озабоченные и хмурые лица, но и неприглядные одеяния, изношенная обувь.

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Однако же, одеваться как-то надо, потому в тренде ныне – преимущественно секонд-хенд.

Магазинов, киосков и базарных лотков, продающих подобную продукцию, сегодня в Киеве уйма. Одна из самых популярных торговых сетей, специализирующихся на ее реализации, – «Humana» («Человек»). Открылась она давно, еще лет 8 назад, но тогда большинство распальцованных свидомых горожан проходило мимо нее. А на ее посетителей глядело свысока. Дескать, надо ж докатиться до жизни такой, чтобы всё, вплоть до нижнего белья, покупать с чужого плеча. Или даже, пардон, с чужих ляжек. Но, как говорится, в чем осудишь, в том и побудешь.

Теперь все изменилось. Теперь вблизи непрезентабельных крылечек этих самых «Хуман» и других заведений подобного рода можно увидеть столпотворение автомобилей разных марок, нередко весьма дорогих. Их владельцы уже не брезгуют ковыряться в одежных и башмачных развалах, а потом в малокомфортабельных примерочных натягивать на себя подержанные шмотки. Что явно свидетельствует об одном: по карманам бывших «крутеликов» тоже здорово врезал экономический кризис, устроенный зеленской камарильей под сурдинку войны.

«Вы знаете, мы с мужем уже несколько лет тоже посещаем пункты, где продается секонд-хенд, – признается «ПолитНавигатору» наша давняя знакомая, пенсионерка Эльвира.

«Мы оба были преподавателями высшей категории, я учила русскому языку, а он – литературе. Надеялись и на уважение на заслуженном отдыхе, но… После госпереворота в 2014 году начало резко сокращаться количество русских школ. Все русское принялись изгонять из учебных заведений. В итоге, после очередной такой «люстрации», нам пришлось уйти из нашего вуза. Несколько лет перебивались тем, что давали частные уроки. Но спроса было все меньше и меньше, увы. Народ, благодаря националистической пропаганде, становился все свидомее и свидомее… Потом подоспела пенсия – минимальная. Однако получила ее только я. А супруг, проработавший в украинской системе просвещения сорок лет, не имеет ее до сих пор. Дело в том, что в его трудовой книжке было маленькое несовпадение с паспортными данными, вместо «национальность – русский» ему когда-то, при получении, написали «россиянка». И это стало поводом для лишения его законной пенсии. Хотя, понятное дело, во-первых, это недогосударство ищет любые причины для ограбления своих граждан, а во-вторых, тут еще и учитель «литературы агрессора» подвернулся. Неудивительно, что суд у них был скор… Мы решили бороться, хотя денег у нас было мало. Наняли адвоката. Однако тот через два судебных заседания сбежал. Сказал, что с этой сволочной Руиной бодаться не может, и умыл руки. Вот так мы и остались только на одной моей пенсии. Спасибо детям, помогают, хотя сами далеко не богачи…».

Пенсия у Эльвиры, как и у большинства украинцев, равняется 2300 гривен (ок. $60). Посему совершенно очевидно, что ей и мужу очень тяжело сводить концы с концами, и если бы не дети, они оказались бы на грани полной нищеты. На том самом краю пропасти, где находятся не только русские преподаватели, но и миллионы представителей столь воспеваемой зеленковской урлой «титульной нации». Широко рекламируемых хунтой субсидий на «коммуналку» для малоимущих – у супругов тоже нет. После сбора кучи справок и простоев в очередях оказалось, что им не положена субсидия по причине того, что у них имеются ржавые «Жигули» 40-летней давности.

«Мы, конечно, не покупали чужого нижнего белья, – говорит муж Эльвиры Иннокентий. – Ориентировались на воспоминания о советских комиссионках, где люди брали подержанные пиджаки, туфли, верхнюю одежду. В магазинах секонд-хенда такая продукция была разного качества, большей частью уже довольно поношенная. А вот теперь вдруг появилось много вещей вполне приличных. Например, мне жена купила совсем задешево джинсы, из тех, что стОят под полторы тысячи, если новьё. Мы поразмышляли над этим фактом и пришли к выводу, что таким образом «патриотические» жулики, бандиты и воры всех мастей сбывают гуманитарку, отправленную украинцам недалекими европейцами».

С этой точки зрения вполне объяснимо, почему люди, с виду весьма обеспеченные, на «крутых тачках», съезжаются сюда регулярно. Записывают себе графики поступлений новых товаров, держат это дело на контроле. Видимо, с одной стороны, поиздержались, благодаря экономической политике правящей верхушки, а с другой, имеют информацию о том, что значительная, если не львиная, доля «гуманитарки» распространяется по подобным точкам. Потому, седлая свои остатки роскоши, и мчат на новые распродажи.

Удивляться здесь нечему. Как сообщают киевляне, уровень жизни снижается неуклонно. В прямой зависимости от роста цен и хитрых «зэхеров» властей предержащих, то и дело придумывающих новые «мансы» для облегчения тощих кошельков своего населения.

Например, еще в марте ими было заявлено, что электричество для бытовых потребителей подорожает с 1,7 грн за кВт до почти 6-ти. Подано это было под тем соусом, что, дескать, «рашисты» разгромили энергетику и нужны средства для ее восстановления. О том, что удары по ТЭЦ были выгодны ахметовской банде, торговавшей с зарубежьем электричеством, оплаченным украинскими потребителями, для списания на Россию махинаций, естественно, умолчали.

Естественно, сей месседж от наглых ахметовских монополистов вызвал у тех самых потребителей панику. Многие из них, изнемогая от финансового краха, все-таки бросились гасить долги за электроэнергию, скопившиеся за прошедший год. Дело понятное: после введения увеличенных тарифов все старые показатели счетчиков будут пересчитаны по новой системе. И обнищавшие люди, не имевшие возможности вносить плату в течение предыдущего периода, должны будут заплатить в несколько раз больше за энергию, потраченную еще по старым тарифам.

Потому-то и решили многие из них затянуть потуже пояса и постараться хоть частично уплатить непомерные долги. После чего власти заявили, что откладывают на пару месяцев увеличение: они ведь заранее предполагали, какой социальный взрыв может возникнуть, и решили не играть с огнем.

«Цинизм беспредельный, – говорит о властях Иннокентий. – Крутят, вертят этим народом, как хотят. Сначала вогнали его в долги, потом постарались вытрясти из него последнее. Какие уж тут одежки? Не протянуть бы ножки… А народ все равно верит пропаганде. Думает, Россия во всем виновата. Печально, очень печально. У меня глаз наметанный, я очень многих людей вижу в «прикидах» из секонд-хендов. Очень большое обнищание произошло. Сосет из людей все соки проамериканская сволочь. Но люди как в тумане…».