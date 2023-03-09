Киев. Тарифы – вчетверо, субсидий не дают. «Герои» спекулируют «Артемсолью»

Украинский Кабмин отметился новым весенним обострением. Видимо, остро почувствовали паны министры и министерки, что в связи с войной не слишком интенсивно пополняются их личные закрома (не всем ведь ведомствам удается мародерить на войне так, как оборонному).

Видать, пошел мыслительный процесс на тему обновления потоков. А как их обновишь? Ясное дело, перво-наперво за счет «коммуналки» и налогов. Но с налогами туговато, потому как бизнес, особенно мелкий, еле шевелится. А тарифы, прежде росшие ежегодно, после начала СВО были заморожены для видимости заботы о «титульной нации».

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Но теперь – баста! Поигрались, и хватит. Надо же откуда-то брать средства на многотысячные зарплаты для своей кодлы и на многомиллионные премии, такие, как, например, у главы «Нафтогаза» (более 200 миллионов гривен).

Но самое главное – надо себе зарубежные счета надувать, а еще – на Банковую нести наркому-чревовещателю. Для этого миллиарды требуются, чтобы пропускать их через всякие пафосные программы, вроде «Большого строительства», и через картели аффилированных контрагентов, etc. (К примеру, в этом самом «строительстве», как известно, 67 % миллиардных вложений путем картельного сговора освоили 6 взаимосвязанных фирм-партнеров).

Вот и разродился шмыгалевский Кабмин решением о резком повышении тарифов – пока на электроэнергию, но это, понятное дело, повлечет за собой удорожание всего и вся. Чинуши собираются подать на утверждение в Верховную Раду (кстати, дармоедов-депутатов тоже ведь надо содержать, а иначе откуда им брать гроши на двойное повышение окладов и премий, как то было сделано в феврале?) цидулку об увеличении тарифов на электричество … в четыре раза!

Сразу чувствуется лапа Шмыгаля, который на энерегетике собаку съел. Он еще и раньше, на своей западенщине, лоббировал подобные инициативы, чтобы люди переключались на дорогущую «зеленую» энергетику, которой занимаются его партнеры.

Впрочем, премьер, имеющий в народе эстетическую кличку «Шмыгло», пообещал, что до конца отопительного сезона никакие тарифы меняться не будут (ну то бишь до середины апреля, порадовал благодетель). А их грядущее взвинчивание пояснил, разумеется, российскими бомбежками, чем же еще?

«Русские разрушили огромную часть нашей электроинфраструктуры, оккупировали станции. Размер потерь это 40-50% нашей энергоспособности. Безусловно, все нужно восстанавливать, для этого нужны ресурсы, это значительно удорожает стоимость электроэнергии», – на голубом глазу изрек Шмыгло.

Для успокоения же нервной «биомассы» (а по соцсетям уже покатилась волна возмущений и протестов) премьер посулил обеспечить уязвимые категории украинцев субсидиями, чтобы те не почувствовали роста цен:

«Со стороны правительства и президента [проболтался, назвав главного выгодополучателя] мы однозначно можем обещать, что уязвимые слои населения не могут пострадать из-за реализации каких-либо проектов по развитию, восстановлению, стабилизации и развитию энергорынка в Украине».

Хотя на самом деле он прекрасно знает, что миллионам нуждающихся субсидий не дают. Не может не знать, ибо именно в его поганом правительстве занимаются крючкотворством, позволяющим лишить компенсаций даже полностью обнищавших сограждан.

А на фоне всего этого в Киеве вновь рвутся к облакам цены, причем власти не устают изыскивать всякие «креативы» для того чтобы людей заставить раскошеливаться. Притом, что средняя зарплата как была, так и осталась в пределах 14,0 тысяч гривен (около $350), но попробуй еще получи ее при нынешней-то безработице. А пенсии по-прежнему от 2,2 тысяч (большинство) до трех тысяч гривен.

О готовящемся тарифном грабеже и других проблемах столицы сегодня мы снова говорим с киевлянами – пенсионеркой и бывшим бухгалтером Валентиной, русским физиком Андреем и «спирт-экспертом», как он себя называет, Мыколой.

ПолитНавигатор: Кабмин планирует накрутить цены на электричество чуть ли не вчетверо. Разве такое по силам для большинства населения?

Валентина: Да ну о чем вы говорите! Большинству и нынешние-то тарифы не по карману. Вот сейчас для бытовых потребителей тарификация зависит от количества потребленных киловатт. То есть если домохозяйство потребило менее чем 250 квт-ч, тариф составляет 1,44 гривен, если больше – 1,68 гривны. Но и эти цены для пенсионеров неподъемные, даже если только одну лампочку включать. Мне с моей пенсией в 2200 гривен приходят счета за электричество по 500- 600 гривен. Хотя я уж так экономлю… Тут недавно власти бросили клич менять старые лампочки на новые, белые светодиодные, вроде как для экономии. Я повыкручивала «желтые», пошла, несколько часов отстояла в очереди. Потом вдруг нам заявили, что светодиодные закончились, такой шум мы подняли… Издевательство над людьми… Но когда поднялся скандал, вдруг светодиодные «нашлись». Выходит, эти представители властей другого языка, кроме майданного, не понимают.

ПолитНавигатор: А субсидию получаете?

Валентина: Нет! Получала два года назад. Потом, при переоформлении, раскопали, что у мужа есть старые «жигули», которые сгнили уже практически – и мне отказали. Представляете? И большинство моих знакомых пенсионеров, и соседи по площадке тоже не получают на подобных основаниях, какие-то бюрократические «нычки» к ним применили. Это сволочное, простите за выражение, правительство делает все, чтобы стариков извести. Видно, задача у них такая. Заокеанская… Коплю долги, работающий сын иногда оплачивает.

Андрей: Кстати, насчет светодиодных лампочек. Уже не раз публиковалась информация, что они могут быть небезопасны для глаз, для здоровья. А теперь появилась информация, что через них вроде бы можно будет влиять на человеческую психику. Может, с этой целью их и подсовывают?

Валентина: Все может быть. Я от этих властей ничего хорошего не жду… Вот еще удумали деление яиц не просто на категории, а еще и на подкатегории – по жирности, белкам, углеводам и чему-то там еще. Те, в которых этого больше, естественно, вздорожают, другие останутся в прежнем диапазоне, но не подешевеет ничего.

Все идет к тому, чтобы народ покупал простые инкубаторские яйца по цене европейских, уже красующихся на прилавках – 37 гривен за штутку. А как он сможет их купить, при наших-то зарплатах (у сына 13 тысяч) и пенсиях.

Тут пойдешь раз в магазин, возьмешь чего-то по мелочам – и 500 грн как корова языком слизала. Вот вчера я купила: 150 граммов сыра голландского, бутылку минералки, хлеб, цыпленка, сливочное масло, банку кабачковой икры. Полтысячи, даже больше, нету…

Андрей: А еще повсюду, под несмолкаемую рекламу ВСУ, приторговывают по завышенным ценам самыми дешевыми товарами. Как в старом анекдоте, где жулики кирпич предлагали купить за тысячу рублей. Но здесь все делается под ширмой помощи «хероям». Хотя это самое натуральное мародерство.

Так, креативщики придумали торговать пачкой соли из Соледара по 400 и более гривен, хотя красная цена соли сейчас – до 20 гривен. Ее навезли из Польши после дефицита прошлого лета, а от артемовской остались только старые запасы.

Так какое же моральное право имеют нацисты-вояки, крышуемые властью, спекулировать на соли города, который они практически уничтожили?! Они ее не добывали, не фасовали. Это все сделали донбасские труженики. А эти твари только разрушили там все, и этих тружеников убивают… Им зарплату срезали, видно, так подрабатывают.

ПолитНавигатор: А как вы думаете, когда совсем обнищают, они смогут повернуть оружие против хунты?

Андрей: Не думаю… Тем более, к тому времени в хунте могут произойти перестановки, чтобы снять народное недовольство. Нет, к сожалению, очень сильно им промыты мозги пропагандой, и она все крепчает. Вот они даже инвалидов на улицах хватают, отправляют на погибель – но массовых недовольств нет.

И напоследок – вопрос «спирт-эксперту» Мыколе (это вполне трезвый и прилично одетый пожилой человек, только с красным лицом).

ПолитНавигатор: Тарифы скачут, цены растут, но народ продолжает пить?

Мыкола: Еще как продолжает. И простые люди, и тероборонцы. Это ж для них утешение. Хотя простая стограммовка уже за 60 гривен в некоторых гендэлыках, а так 40-50. А с новыми тарифами вообще будет аут… Пить-то не бросят, но семьям может быть разорение. И недовольство в обществе…

ПолитНавигатор: А на Майдан пойдут, как думаете?

Мыкола: Не. Вряд ли. Да и кто их туда пустит. Постреляют по дороге, как пьянь.