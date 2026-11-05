Гей-бандеровец Портников пугает поляков: «Украина может разместить российские войска на границе – и покончить с вами»
Польским политикам нужно заниматься поддержкой Украины в войне, а не междоусобными дрязгами.
Об этом в беседе с депутатом ВР Николаем Княжицкий заявил киевский антироссийкий пропагандист и гей Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Депутат спросил, какими его собеседник видит последствия для Украины из-за противостояния власти и оппозиции в Польше.
«Здесь будет многое зависеть от того, насколько стабильность сохранится в Польше. Во-вторых, насколько оба лагеря отдают себе отчет, что в случае поражения Украины в войне с Россией полякам будет не до конституционного трибунала, не до вопросов, связанных с разделением власти, не до борьбы между правыми и иными, а полякам придется решать вопрос выживания в войне с Россией», – пугает Портников.
При этом он добавил, что при всех симпатиях Дональда Трампа к президенту Польши Каролю Навроцкому – Вашингтон не впишется за Варшаву.
«Поляки сами будут гибнуть на новых фронтах русско-польской войны», – считает пропагандист.
Он уверен, что не поможет Польше и американский контингент на территории страны.
«Безусловно, само наличие американского военного контингента создает определенные места на карте Польши, которые не будут атакованы российскими ракетами. Люди, которые находятся рядом с американской базой, могут надеяться, что за ними не прилетят. Это факт», – продолжает русофоб.
Он не исключает, что Украина может позволить России разместить войска на границе с Польшей.
«У нас до сих пор очень много людей, которые верят, что Путин удовлетворится Крымом, Донбассом или востоком Украины, только нам нужно предложить Путину что-нибудь хорошее, что мы вернем русский язык, Русскую церковь, отдадим ему Донбасс и Восток, и он будет счастлив, будем говорить по-русски и дальше торговать, ездить по миру и делать все, что мы хотим.
Но такая Украина может предложить Путину разместить российские войска на границе с Польшей и вместе с Путиным пытаться поставить точку на польской независимости, что тоже было, кстати, в истории Польши неоднократно», – нагнетает Портников.
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