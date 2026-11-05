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Польским политикам нужно заниматься поддержкой Украины в войне, а не междоусобными дрязгами.

Об этом в беседе с депутатом ВР Николаем Княжицкий заявил киевский антироссийкий пропагандист и гей Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Депутат спросил, какими его собеседник видит последствия для Украины из-за противостояния власти и оппозиции в Польше.

«Здесь будет многое зависеть от того, насколько стабильность сохранится в Польше. Во-вторых, насколько оба лагеря отдают себе отчет, что в случае поражения Украины в войне с Россией полякам будет не до конституционного трибунала, не до вопросов, связанных с разделением власти, не до борьбы между правыми и иными, а полякам придется решать вопрос выживания в войне с Россией», – пугает Портников.

При этом он добавил, что при всех симпатиях Дональда Трампа к президенту Польши Каролю Навроцкому – Вашингтон не впишется за Варшаву.

«Поляки сами будут гибнуть на новых фронтах русско-польской войны», – считает пропагандист.

Он уверен, что не поможет Польше и американский контингент на территории страны.

«Безусловно, само наличие американского военного контингента создает определенные места на карте Польши, которые не будут атакованы российскими ракетами. Люди, которые находятся рядом с американской базой, могут надеяться, что за ними не прилетят. Это факт», – продолжает русофоб.

Он не исключает, что Украина может позволить России разместить войска на границе с Польшей.