Немцы планируют запустить беспилотное судно «Vanta 24» для защиты подводных кабелей, конвоя и слежения за российским «теневым флотом» в европейских водах.

Об этом в эфире Bloomberg заявил директор немецкого оборонного стартапа Stark Defence Уве Хорстманн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Логический сдвиг в сторону программных, недорогих, масштабируемых беспилотных решений, превращающихся в военный потенциал, должен происходить и в морской сфере. И Vanta 24 – это 24-метровая лодка, способная нести другие беспилотные катера. На этих лодках нет людей, они могут быть, но в них нет никакой необходимости.

И я считаю, что это идеальные суда сопровождения для наших фрегатов, крейсеров и эсминцев, которые есть в составе наших ВМС. Поскольку тенденция явно движется к тому, что мы называем «гибридным флотом», мы хотим возглавить эту революцию вместе с другими», – сказал немец.