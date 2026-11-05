В Германии заявили о готовности ударить их «гибридным» флотом по нашему «теневому»

Максим Столяров.  
05.11.2026 18:59
  (Мск) , Москва
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Балтика, Вооруженные силы, Германия, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Немцы планируют запустить беспилотное судно «Vanta 24» для защиты подводных кабелей, конвоя и слежения за российским «теневым флотом» в европейских водах.

Об этом в эфире Bloomberg заявил директор немецкого оборонного стартапа Stark Defence Уве Хорстманн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Немцы планируют запустить беспилотное судно «Vanta 24» для защиты подводных кабелей, конвоя и слежения...

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«Логический сдвиг в сторону программных, недорогих, масштабируемых беспилотных решений, превращающихся в военный потенциал, должен происходить и в морской сфере. И Vanta 24 – это 24-метровая лодка, способная нести другие беспилотные катера. На этих лодках нет людей, они могут быть, но в них нет никакой необходимости.

И я считаю, что это идеальные суда сопровождения для наших фрегатов, крейсеров и эсминцев, которые есть в составе наших ВМС. Поскольку тенденция явно движется к тому, что мы называем «гибридным флотом», мы хотим возглавить эту революцию вместе с другими», – сказал немец.

«Конечно, это системы, которые стоят в тысячу раз меньше пилотируемого фрегата, на создание которого уходят годы. При этом такие системы можно развернуть за считанные месяцы. Так что фактор скорости здесь, безусловно, имеет огромное значение.

Нам, европейцам, сейчас необходимо создать массовость. И это определённо вклад в данное дело, мощный сдвиг в сторону программно определяемых и управляемых ИИ средств для поля боя», – добавил Хорстманн.

Он также подчеркнул, что «Vanta 24 предназначен для охраны подводных кабелей и противостояния кораблям российского теневого флота в европейских водах».

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