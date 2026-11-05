Используя НАБУ, глобалисты принуждают Зеленского к войне – Бондаренко

Игорь Шкапа.  
05.11.2026 18:50
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Разоблачения так называемых антикоррупционных органов Украины вроде НАБУ и САП – это принуждение диктатора Владимира Зеленского к войне.

Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил известный киевский политолог Константин Бондаренко, покинувший Украину, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Разоблачения так называемых антикоррупционных органов Украины вроде НАБУ и САП – это принуждение диктатора...

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Эксперт убежден, что НАБУ и САП не подчиняются нынешней администрации президента США.

«Я думаю, что они дальше играют в игру, которую играют глобалисты. И вполне возможно, что Зеленского подталкивают именно к тому, что никоим образом не вздумай действовать именно так, как тебе велит Трамп», – говорит Бондаренко.

При этом он утверждает, что США начали шатать режим Зеленского через друие структуры.

«Америка неоднородна. Нет там единой системы управления, нет единого центра принятия решений. Трамп дальше продолжает бороться  с глобалистами. Но НАБУ и САП, и это мы видели по событиям, которые были летом этого года и в прошлом году и так далее, – это инструментарий в руках глобалистов», – отмечает политолог.

По его словам, Трамп пытается влиять на Зеленского через разведывательные органы и неформальные органы влияния.

«Назовём их структурами, скажем, которые могут проводить определённые действия, которые направлены на то, чтобы проводить определённые перевороты в тех или иных странах, проводить определённые диверсионные действия, интервенции  и прочее.

В США 18 разведок. Вот из них, как минимум, шесть – нацелены на внешние направления, на внешний контур», – заявил Бондаренко.

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English version :: Читать на английском Используя НАБУ, глобалисты принуждают Зеленского к войне – Бондаренко

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