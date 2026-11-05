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Разоблачения так называемых антикоррупционных органов Украины вроде НАБУ и САП – это принуждение диктатора Владимира Зеленского к войне.

Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил известный киевский политолог Константин Бондаренко, покинувший Украину, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт убежден, что НАБУ и САП не подчиняются нынешней администрации президента США.

«Я думаю, что они дальше играют в игру, которую играют глобалисты. И вполне возможно, что Зеленского подталкивают именно к тому, что никоим образом не вздумай действовать именно так, как тебе велит Трамп», – говорит Бондаренко.

При этом он утверждает, что США начали шатать режим Зеленского через друие структуры.

«Америка неоднородна. Нет там единой системы управления, нет единого центра принятия решений. Трамп дальше продолжает бороться с глобалистами. Но НАБУ и САП, и это мы видели по событиям, которые были летом этого года и в прошлом году и так далее, – это инструментарий в руках глобалистов», – отмечает политолог.

По его словам, Трамп пытается влиять на Зеленского через разведывательные органы и неформальные органы влияния.