Киевляне возлагали цветы к памятнику Ватутину, пока СБУ издевалась над организаторами акции

06.11.2018, Киев, Игорь Петров

В день освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков несколько десятков горожан собралось у памятника генералу Николаю Ватутину возле Верховной Рады, передает корреспондент «ПолитНавигатора».



Цветы возлагали ветераны, жители Киева, активисты некоторых общественных организаций.

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«Пришло достаточно много. Будут еще подходить. Слава Богу, не пришли бандеровцы и не устроили тут бучу. Думаю, они просто не знают», – сказал корреспонденту «ПолитНавигатора» участвовавший в акции Георгий Крючков, народный депутат Украины 3 и 4 созывов, экс-глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны.

Он подчеркнул, что генерал Николай Ватутин, под руководством которого был освобожден Киев, заслуживает того, чтобы он нем помнили киевляне.

«Это талантливейший полководец, организатор нескольких очень успешных битв в Великой Отечественной войне. Это прекрасный патриот, человек, который в нашей памяти сохранится навсегда.

Я бы хотел, чтобы новые поколения, молодежь, знали правду. Были попытки обмазать, разбить памятник, это же делали молодые люди. Два поколения испорчено. Для меня это самое страшное – что молодые люди не знают правды», – сказал он.



Акция прошла мирно, порядок охраняли несколько полицейских. Никаких инцидентов во время акции не было. Ранее у памятника генералу Ватутину неоднократно устраивали свои акции радикалы. Весной этого группировка С14 сорвала акцию ветеранов у памятника в день смерти генерала Ватутина устроив драку и облив памятник краской.

Накануне глава «Института правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной» Елена Бережная на своей странице в Фейсбук призвала земляков прийти к памятнику генералу Николаю Ватутину, который командовал Первым украинским фронтом во время освобождения Киева в 1943 году. Сама Елена Бережная на акцию попасть на смогла поскольку как раз в это время СБУ проводила обыск у нее в квартире, причем дверь в квартиру сотрудники СБУ выломали, несмотря на то, что Елена Бережная просила дождаться ее адвоката. При этом, Елену Бережную ударили в живот, она упала и получила травму головы. После этого она была госпитализирована.