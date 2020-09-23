Киевская пропаганда намеренно формирует у крымчан ненависть к Украине

23.09.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинская пропаганда намеренно формирует ненависть у крымчан к своему бывшему государству, злорадствуя на тему блокады полуострова. В частности, речь идет о проблемах с воодобеспечением Крыма, с которыми полуостров столкнулся из-за погодных условий и перекрытия подачи воды по Северо-Крымскому каналу со стороны Украины.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил известный украинский журналист Дмитрий Василец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В качестве примера он привел несколько эфиров телеканала «Дом», который создан на деньги украинских налогоплательщиков с целью пропагандистского вещания на Донбасс и Крым.

«Телеканал «Дом» прямо говорит, что воды в Крыму не хватает именно потому, что в водохранилищах воды очень мало и за счет того, что Крымский канал перекрыт, водохранилища нечем наполнять, и поэтому, крымчане, делайте что хотите – Украина вам не поможет. Здесь очень важно, что, например, если брать другие страны, например, Катар, Турцию, Египет – там, где проблемы действительно, что не хватает пресной воды, то эта проблема технологически решаема.

То есть этот случай конкретный, что в этом году так мало воды, – просто дополнительный драйвер для того, чтобы построить там завод опреснения воды, например, на берегу Черного моря, и эту проблему решить. Или пробурить достаточное количество скважин, чтобы каким-то образом иметь резерв. То есть это, по большому счету, решаемая проблема.

И то, что сейчас происходит, говорит о том, что на следующий год правительство уже выделит достаточно денег для того, чтобы эту проблему в Крыму решить. Но кем нужно быть, чтобы об этом рассказывать крымчанам для того, чтобы вызывать ненависть к Украине, я этого понять не могу», – заявил Василец.

Напомним, из-за блокады со стороны Украины, а также засушливого лета в Крыму пересохли водохранилища, питавшие Симферопольский и Бахчисарайский районы, включая города.

Властям пришлось ограничить подачу водоснабжения и ввести графики, а также экстренно организовать переброску воды из других источников.