02.06.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Выборы, Коррупция, Политика, Украина

Киевский эксперт недоволен тем, что Путин отдыхает в РФ, а Порошенко – на Мальдивах


На Украине по-прежнему зарабатывают на коррупционных схемах, причем эти доходы не стесняются показывать в своих декларациях.

Об этом в интервью журналу “Країна” заявил исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский, отвечая на вопрос об ожиданиях после Майдана.

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“В стране до сих пор зарабатывают на коррупционных схемах и считают это нормальным. Показывают это в декларациях. Свободные медиа это освещают, и население начинает ненавидеть богатых. В России – более масштабные схемы. Но Путин отдыхает в РФ, а не летает на Мальдивы, как Порошенко”, – сокрушается Вышлинский.

При этом он считает маловероятным переизбрание Порошенко на второй срок.

“Если не произойдет форс-мажоров, шансы Порошенко на переизбрание близки к нулю, – говорит эксперт. – Он так сконцентрировал на себе негатив неоправданных ожиданий, что забрал его даже у Тимошенко. Она всегда имела саму высокую часть тех, которые за нее никогда не проголосуют”.

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