Киевский психолог оценил, во что Украине обойдётся «нетерпение Зеленского»

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Президент Украины Владимир Зеленский не терпит среди своих подчинённых никакого инакомыслия, поэтому и пошёл на конфликт с главкомом ВСУ Валерием Залужным.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил украинский психолог Олег Хомяк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мотивация Владимира Александровича в чистом виде политическая и медийная. Если мы вспомним, все популярные лица тут же отсекались. Это раз. А во-вторых, в текстах статей произошло публичное противоречие между Зеленским и Залужным по поводу оценки ситуации на войне. А Владимир Александрович такого не терпит. Он принимает решение, исходя из этих параметров, а не каких-то других. Приведёт ли это к новым жертвам – мы не знаем, это будет потом», – сказал Хомяк.

Он подчеркнул, что такие действия президента могут привести к поражению даже доселе успешной кампании, однако Зеленскому любые риски безразличны.

«Во время Корейской войны президент США снял главнокомандующего, на фоне успехов, и эти успехи провалились. Ситуации бывают разными, мы не знаем, что будет, вдруг кто-то резко даст много оружия. Но Владимир Александрович принимает решения, исходя из своей интуиции, связанной с тем, насколько те, кто рядом с ним, думают в его направлении, или не в его направлении. Это для него ключевое. Он не будет терпеть, и это не вопрос цены, во сколько это обойдётся», – добавил психолог.

«Для Зеленского команда верных людей важнее, чем профессионалы со своим видением и знанием. Потому что для него – это отсутствие контроля за власть. Внутрикомандное доверие – это не его модель. А в таком режиме он может существовать достаточно долго. Правда, как долго – непонятно. В отношении России с 2014 года существовали прогнозы что «вот-вот она развалится». А она берёт – и перестраивает экономику на военные рельсы, а США и ЕС не могут этого сделать. А Украина – тем более», – подытожил Хомяк.