Кличко жалуется, что его не благодарят за восход солнца

27.05.2019, Киев, Ольга Козаченко

Мэр Киева, бывший чемпион мира по боксу Виталий Кличко рассказал, что в последнее время ему приходится часто шутить.

Об этом он заявил в интервью киевскому журналу «Новое время», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам. Кличко, ряд столичных объектов «не относятся к Киеву, а находятся в частной либо государственной собственности», а потому для их ремонта приходится обращаться к инвесторам и «к социально ответственному бизнесу» — сделали.

«Я даже шутку по этому поводу придумал интересную (я в последнее время шучу). Ветер дует, деревья ломаются, крыши срывает — мэра вспоминают. Снег идет — мэра вспоминают. Дождь идет — тоже вспоминают мэра. А вот солнце вышло — никто спасибо не скажет», – сказал киевский мэр.

Также, как сообщал «ПолитНавигатор», Кличко припомнил Зеленскому долгие годы издевательств и насмешек в «Квартале»