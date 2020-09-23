«Коломойский и Фирташ доигрались, следующие – Пинчук и Ахметов» – киевский миллионер

23.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинские олигархи из-за своей жадности, недальновидности и глупости на ровном месте теряют позиции, полагая, что в мире можно вести себя так же, как в собственной стране, которую они разворовывают.

Об этом в эфире YouTube-канала «Ukrlife» заявил киевский миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда мы говорим: подождите, украинцы, а, может, хватит бегать по миру, Коломойский же добегался, допрятал деньги, что теперь у него ничего нет, голый и босый. У него только эти дырявые заводы здесь есть, и всё, а там уже всё арестовано, там он в розыске, тут он уже невыездной. И всё только потому, что они финансировали таких, как Ляшко, они финансировали, как… остальных не буду говорить, и так далее. И «укропы» выращивали – растение, которое живёт один год. Сейчас он «майбах» строит», – заявил миллионер.

«Когда ты валяешь дурака в собственной стране, ты оказываешься в бегах. Как Фирташ – валял дурака здесь, тырил-тырил деньги, оказался в Австрии, арестованный, под домашним арестом, ждет экстрадиции в США. Потратил там уже денег, спустил, что его уже Австрия не хочет отпускать, потому что платит же там, куча охраны, все туда ездят к Фирташу на поклон.

То же самое с Коломойским. Он теперь невыездной из Украины. Следующий будет Пинчук вместе с Ахметовым. То же самое, пусть продолжают валять дурака, потому что во всем мире они нувориши. Во всем мире, если даже ты купил, как Ахметов, дворец короля Леопольда Кровавого на Лазурном берегу, это не значит, что ты отмылся. Все знают, что ты Ахметов, ты ограбил собственную нищую страну, и ты купил на украденные деньги этот свой дворец», – предупредил Балашов.