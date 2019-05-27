27.05.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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Комбат ВСУ избил солдата за попытку «вывести его на чистую воду»

Командир одного из подразделений ВСУ, находящегося в зоне проведения «ООС» избил военнослужащего, собиравшегося выдать схемы хищения горюче-смазочных материалов командованием части.

Об этом на брифинге сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, в оборонное ведомство ЛНР продолжает поступать информация о случаях небоевых потерь в зоне проведения так называемой «ООС».

«25 мая в результате выяснения отношений командира 109-го батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ со своим подчиненным, последний был доставлен в больницу населенного пункта Кряковка в тяжелом состоянии. Как выяснилось позже, командир батальона нанёс телесные повреждения подчиненному за угрозы с его стороны передать сотрудникам военной прокуратуры материалы о работающих в батальоне схемах хищения и продажи горюче-смазочных материалов и материальных средств», – рассказал Яков Осадчий.

Представитель оборонного ведомства также добавил, что для выяснения обстоятельств происшествия в батальон ВСУ прибыли сотрудники военной прокуратуры.

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