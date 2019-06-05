Константинов выдвинул Украине ультиматум

05.06.2019, Симферополь, Максим Карпенко

Украина имеет шанс сохранить свое государство, но для этого нужно вылечиться от русофобии и наказать организаторов гражданской войны.

Об этом на Международном фестивале «Великое русское слово» заявил председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, Украине следует «пройти очень тяжелый путь, чтобы вернуться в братское лоно «русского мира».

«Для этого нужно осудить государственный переворот, все его организаторы должны быть осуждены, должен быть признан референдум в Крыму как неотъемлемое право крымчан на воссоединение со своей исторической родиной, должен быть признан особый статус Донецка и Луганска.

Все люди, организовавшие гражданскую войну и бойню на юго-востоке, должны быть осуждены, должны быть возвращены все затраты Донецку и Луганску за разрушенную инфраструктуру, за десятки тысяч убитых людей. Должно прекратиться преследование РПЦ, УПЦ МП, должен быть наложен запрет на вмешательства государства в дела церковные и многое другое надо сделать.

И только после этого у Украины как у нашего братского народа есть шанс создать свою государственность. Любые попытки обойти эти острые вопросы обречены на провал и уход в еще дальнейшую трясину неопределенности, в которую попал украинский народ, заболев этой жесткой русофобией», – заявил Константинов.