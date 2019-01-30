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30.01.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Общество, Украина
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Корнилов поставил шах и мат украинским самостийникам

Украинская пропаганда уверяет, что азиатская Московия «украла» название и историю у «Украины-Руси». Согласно этой логике, русский язык также является «украденным» староукраинским, а потому нет никаких препятствий, чтобы сделать его вторым государственным.

Об этом в эфире телеканала «Первый» заявил политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они (украинские националисты – прим. ред.) говорят, что русские украли название, украли язык и назвали его русским. Почему ж вы тогда запрещаете всё русское и тот же русский язык у себя на Украине? Признайте его староукраинским, и сделайте его вторым официальным», – предложил Корнилов.

«Если малое притягивается к большому, а Украина – это Малая Русь, значит, притягивайтесь к Большой Руси, возвращайтесь в свою «родную гавань», – резюмировал эксперт.

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