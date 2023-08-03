Косово – это Сербия: Белград ответил американскому послу

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Посол США в Косово Джеффри Ховеньер прокомментировал недавнюю встречу спецпредставителя США на Балканах Габриэля Эскобара с партией косовских сербов «Сербский Список» в Вашингтоне.

Ховеньер сказал, что позиция Вашингтона по поводу независимости Косово не изменилась.

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Американский посол в Приштине заявил, что «не должно быть вопросов или предположений о позиции США по поводу того, что Косово является независимым государством».

«И это включает в себя [населенный преимущественно сербами] север Косово. Как я уже много раз говорил, мы точно знаем, где проходит косовская граница. К северу от [крупного сербского анклава]. Мы хотим, чтобы «Сербский Список» играл роль политической партии в суверенном, независимом и демократическом Косово. Мы не считаем его сербской политической партией, мы считаем ее партией этнических сербов Косово», – заявил Ховеньер.

С ответом на этот выпад выступил директор Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович.

«Мы очень хорошо знаем, посол США, что граница в Косово и Метохии – это граница Сербии. В соответствии с Уставом ООН и Резолюцией 1244 [признающей суверенитет Белграда над Косово]. А «Сербский список» – это выбор и голос сербского народа, который защищает национальные интересы своего народа в Косово и Метохии, а не иностранных посольств», – заявил Петкович.

Ховеньер и Петкович.

В свою очередь представители «Сербского списка» прокомментировали слова Ховеньера, сказав, что, где бы они ни находились и с кем бы ни встречались, они всегда будут представлять интересы сербского народа.

«Наша политика всегда определялась избирателями «Сербского списка», уважением к интересам наших граждан, а не чьем-либо диктатом. И так будет и впредь…. В любом городе мира мы всегда будем бороться за права сербского народа, за его выживание и пребывание в своих многовековых очагах… Анализируя заявление посла США в Приштине Ховеньера, складывается впечатление, что после визита делегации «Сербского списка» в Вашингтон у него возникла потребность польстить публике в Приштине, чего мы никак не можем принять», – заявили сербские политики Косово.