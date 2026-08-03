Комбат ВСУ: «Мы умираем и заканчиваемся. Нужен референдум о войне»

Игорь Шкапа.  
03.08.2026 13:33
  (Мск) , Киев
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Война, Украина


В украинском тылу зачастую требуют продолжать войну те, кто не спешит лично идти на фронт.

Об этом в эфире видеоблога «На линии огня» заявила ВСУшница с позывным «Гайка», представленная как комбат батальона дронщиков в 141-й бригаде, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В украинском тылу зачастую требуют продолжать войну те, кто не спешит лично идти на...

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«К ТЦК я отношусь… Мы здесь умираем, и мы заканчиваемся», – сказала «Гайка».

Она говорит, что в тылу не должны надеяться на то, что военные придут с фронта и наведут порядок, подчеркнув, что ее «оскорбляет эта мысль».

«Я лично не буду наводить порядок, и ребята мои не будут наводить порядок в тылу. Они у меня все контуженые. Они прошли через такое, блин. Мы своих друзей выносили по кускам в пакетах», – возмущается комбат.

Она считает, что те, кто находятся в тылу, должны добровольно присоединяться к армии.

«Да, ТЦК не правы, ну, так и вы не идёте. Придите, поменяйте нас. […] А то очень удобно орать «Слава Украине!», бегать вот с этим всем, потом говорить, пи…дить ТЦКшников, потом фронт проваливается», – сказала ВСУшница.

По е словам, ТЦУшники «отлавливают не самых борзых».

«Те, которые борзые, они могут убежать. Тоже присылают – у нас тут и ВИЧ, и гепатит, и всё, что хочешь. Оно еле ходит, блин. Поэтому это очень сложный вопрос. Я думаю, что, наверное, самое правильное решение провести просто голосование прямо всей страной, где будет два пункта. Первый – принимаем какие-то условия мира, хер знает какие. Отпускаем всех военных, чтобы они могли выехать. А второй – я мобилизуюсь», – предлагает комбат.

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