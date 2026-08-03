Иноагент Венедиктов: Теракт в Москве – часть плана, одобренного США

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Недавний теракт в ресторане в центре Москвы преследовал цель продемонстрировать США готовность Украины гадить России, лишь бы западные транши и поставки вооружений продолжали выделяться.

Об этом иноагент, бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил в беседе с журналисткой-иноагентом Юлией Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Важно было украинскому военно-политическому руководству показать американцам, что мы еще ого-го-го. Мы можем достать до Тюмени, до Уфы, до Омска и до главкома ВКС. Мы совершенно не слабые и готовы воевать столько, сколько потребуется. Дайте нам только то и то. Мне представляется, что пиарочная цель такая. Потому что Зеленский не хуже меня представляет реакцию Кремля. Если же цель была запугать, то она не удалась», – сказал Венедиктов.

Он считает, что Киев добился своей цели, потому что госсекретарь США Марк Рубио в своем недавнем интервью практические дословно повторил тезисы украинского узурпатора Владимира Зеленского об эффективности дальних ударов по территории России.

«То есть, он повторяет за Зеленским вот эту логику. Украинцам удалось убедить американское руководство в том, что эти 40 дней, или сколько их там, – это успех», – сказал Венедиктов.

Ранее газета New York Times писала, что Дональд Трамп одобрил участие агентуры ЦРУ в подготовке ударов по российским заводам и «теневому флоту», которые затем выдаются за атаки украинцев. Так Вашингтон намерен принудить Кремль к остановке СВО.