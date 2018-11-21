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21.11.2018, Москва, Максим Карпенко
 
Крым, Россия, Строительство, Украина
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Крымский мост выстебал киевскую пропаганду

В инфоцентре Крымского моста назвали мифом недавнее заявление украинского министерства по делам «временно оккупированных» территорий о смещении конструкции и проседании арок.

Об этом говорится в сообщении на аккаунте моста в соцсетях, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас ваше настроение сместится в сторону веселья, а я буду на месте всегда… Думал, придумать уже нечего, но мифы о Крымском мосте пополняются», – говорится в сообщении.

Напомним, на Украине, еще недавно заявлявшей о том, что мост через Керченский пролив – это декорация «Мосфильма», теперь увидели его «смещение».

«Движение» украинские специалисты заметили в районе искусственной насыпи, в районе арок и на территории острова Тузла.

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