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Крымский мост выстебал киевскую пропаганду
В инфоцентре Крымского моста назвали мифом недавнее заявление украинского министерства по делам «временно оккупированных» территорий о смещении конструкции и проседании арок.
Об этом говорится в сообщении на аккаунте моста в соцсетях, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сейчас ваше настроение сместится в сторону веселья, а я буду на месте всегда… Думал, придумать уже нечего, но мифы о Крымском мосте пополняются», – говорится в сообщении.
Напомним, на Украине, еще недавно заявлявшей о том, что мост через Керченский пролив – это декорация «Мосфильма», теперь увидели его «смещение».
«Движение» украинские специалисты заметили в районе искусственной насыпи, в районе арок и на территории острова Тузла.
Метки: Крымский мост
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