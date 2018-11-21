Украина прогнозирует разрушение Крымского моста

21.11.2018, Москва, Максим Карпенко

На Украине, еще недавно заявлявшей о том, что мост через Керченский пролив – это декорация «Мосфильма», теперь увидели его «смещение».

Так, министерство по делам «временно оккупированных территорий» подготовило доклад, в котором говорится, что конструкция смещается. К такому выводу министерские специалисты пришли на основе космической съемки моста, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так «движение» украинские специалисты заметили в районе искусственной насыпи, в районе арок и на территории острова Тузла.

«В центральной части моста отмечается повышение арки железнодорожного сообщения со скоростью до 30 миллиметров в год. Однако арка автомобильного сообщения проседает со скоростью до 32 миллиметров в год… Обнаруженные вертикальные смещения арок Керченского моста по оценкам специалистов свидетельствуют о нестабильности морского дна в местах установки опор и имеют негативное влияние на акваторию Черного моря, могут нести угрозы жизни и здоровью людей. Сложные погодные условия особенно в зимний период в сейсмически нестабильном районе могут усилить дестабилизирующие факторы влияния на устойчивость Керченского моста», – рассказывают украинские «специалисты».

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что небольшое похолодание и ветер на Керченском мосту спровоцировали обледенение дороги и массовое ДТП.