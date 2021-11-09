Лавров назвал русофобскую ксенофобию в Казахстане внешним «продуктом специальных методик»

Министр иностранных дел Сергей Лавров опубликовал статью, в которой содержится критика русофобских эксцессов в Казахстане.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», соответствующий материал опубликован в «Российской газете».

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Статья в основном дает высокую оценку отношениям России и Казахстана, но также одним абзацем упоминает ксенофобские выпады казахских националистов.

«К сожалению, в последнее время мы стали свидетелями ряда резонансных проявлений ксенофобии в отношении русскоязычных граждан Казахстана. Отдельные случаи во многом являются продуктом применения извне специальных информационных методик, направленных на культивирование местечкового национализма и дискредитацию сотрудничества с Россией», – считает Лавров.

По его словам, уровень двусторонних отношений позволяет по каждому тревожному случаю оперативно принимать совместные меры, для чего задействуются прямые каналы связи по линии МИД, органов правопорядка и юстиции, а также администраций президентов.

«Мощными связующими звеньями служат русскоязычная община в Казахстане и казахстанская – в России. Обе стороны прекрасно понимают, насколько важна объединительная миссия русского языка. По Конституции Республики Казахстан русский язык наделен статусом официального и используется наравне с казахским. Вижу в этом огромный плюс для казахстанской молодежи, связывающей свою жизнь и работу с Россией и пространством СНГ в целом», – отмечает глава МИД РФ.

Он также пообещал, что Россия продолжит оказывать многоплановую поддержку школам, профессиональным и высшим учебным заведениям Казахстана, осуществляющим подготовку педагогов и специалистов со знанием русского языка.

«Оглядываясь на исторический путь, пройденный нашими народами, можно с уверенностью утверждать – стратегическое партнерство и союзничество, развитие процессов интеграции наиболее оптимальным образом отвечают долгосрочным интересам России и Казахстана. Служат надежным фундаментом для укрепления отношений добрососедства и совместного процветания», – резюмировал Лавров.

Как сообщал «ПолитНавигатор», русофобия в Казахстане выходит на государственный уровень.

Кроме того, зампредседателя Комиссии по гармонизации межнациональных отношений Общественной палаты РФ Маргарита Лянге признала, что в Казахстане заметно участились случаи проявления казахского национализма и русофобии.