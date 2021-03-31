Русофобия в Казахстане выходит на государственный уровень

31.03.2021, Алма-Ата, Айнур Курманов

В Казахстане, как и на Украине, начинается кампания против русского языка и русских школ, направленная на принудительную казахизацию общества, и в этом процессе принимают прямое участие уже министры и ведущие чиновники. Хотя, чему удивляться, если данная идеологическая концепция закладывается президентом и первыми лицами страны в целях построения чисто моноэтнического государства с нацистской идеологией.

Поэтому казахские националисты и чиновники являются сейчас единым целым и осуществляют они общую политику, а первые просто проводят агрессивную линию и создают видимость массовой поддержки инициатив правительства в этой сфере. То есть, «национальная революция» осуществляется сверху без всяких майданов, чисто бюрократическими методами, где неонацисты выполняют лишь роль агентуры и приводных ремней госаппарата.

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Соответственно, русофобия и борьба с русским языком и русскими школами становятся составной частью этой кампании и уже заявлена министром образования Асхатом Аймагамбетовым.

«Для нас это одна из первостепенных задач — сделать так, чтобы обучение на государственном языке было доминирующим… В этом не должно быть никаких дискуссий, потому что это государственный язык, и очевидно, что на государственном языке должны обучаться граждане нашей страны», — отметил министр образования Асхат Аймагамбетов в своем выступлении, которое было растиражировано в националистическом издании «Қазақ Үні», получающем финансирование из бюджета.

По его плану, который согласован с нынешним президентом Касым-Жомартом Токаевым и первым президентом и «лидером нации» Нурсултаном Назарбаевым, к 2023 году все школьники будут обучаться на казахском. Фактически это означает ликвидацию русских школ, в которых сейчас обучается более 950 тысяч, или 30,6 процента от всех учащихся. При этом спрос на школы и классы с обучением на русском языке растет параллельно с провалом неолиберальных реформ по западным лекалам в системе образования и с общим падением уровня знаний.

Получается, что это будет принудительная мера с репрессивными мерами в отношении учеников и родителей, которые будут вынуждены либо отдавать детей в казахские классы, либо в частные гимназии для богатых, либо уезжать в Россию. Этого собственно и добиваются казахские неонацисты, предлагающие сажать соотечественников за незнание казахского языка в специальные лагеря, лишать гражданства или высылать за пределы страны. По сути, Асхат Аймагамбетов это и сделал, не оставляя выбора русскоязычным гражданам страны.

Последний гвоздь в крышку гроба казахстанского образования, который должен также содействовать делу выдавливания русских и национальных меньшинств из страны, станет переход на латиницу самого казахского языка. Напомним, что решение об отказе от кириллицы принял еще Нурсултан Назарбаев в 2017-м году, и сейчас идет усиленная работа по составлению шестого по счету латинского алфавита, который должен максимально приблизить Казахстан к Турции.

На деле это будет означать разрыв преемственности поколений внутри самого народа, так как весь пласт советской литературы, культуры, науки и образования на кириллице уже не будет доступен молодежи, которую со школьной скамьи сейчас взращивают в ненависти к общей истории и к «кровожадной империи». Таким образом, Нур-Султан (Целиноград) стремится оторвать молодую поросль казахов от единого постсоветского социокультурного и информационного пространства.

Для образования введение латиницы и закрытие русских школ будет означать настоящую катастрофу и провал к уровню афганских племен, которые сейчас вкушают все прелести демократической оккупации со стороны США и НАТО.

Уже сегодня в рамках международного тестирования знаний среди учеников средних школ в «общем зачете» Казахстан (402,3 балла в среднем по всем трем видам грамотности) поделил с Азербайджаном и Боснией 62-64 места среди 77 стран, охваченных организаторами. Позади как раз оказались лишь страны Ближнего Востока, где прошли свои «арабские революции».

Впрочем, логику прозападной правящей элиты понять можно, им нужно неграмотное население, воспитанное в русофобском духе, готовое мириться с господством транснациональных корпораций и довольствоваться похлебкой и лепешкой. Поэтому данные эксперименты нынешней верхушки и раздувание межнациональной розни внутри страны направлены на удержание власти и на сохранение сырьевой модели компрадорской экономики, позволяющей дальше грабить богатые ресурсы в интересах Запада.

При этом аналогичная политика изоляции и консервации в соседнем Узбекистане через принудительное введение латиницы зашли в тупик. Там декоммунизация, дерусификация и переход на латиницу начался больше двадцати лет назад при Исламе Каримове, где были снесены все памятники не только большевикам и революционерам, но и героям Великой отечественной войны. Теперь после его правления пришли к разбитому корыту и уже при Шавкате Мирзиёеве решили пересмотреть прежнюю деструктивную линию.

Так, в последние годы в этой республике появились новые русские школы и классы, а в вузах лекции читаются на русском языке. При этом, на данный момент, 70% литературы выходит на кириллице, а оставшаяся часть на латинице – это в основном учебная литература. Узбекские власти смогли прийти к выводу, что смена графики дорогостоящее дело, требующее миллиардных затрат. Не говоря о потерях бесценных рукописей, книг и деградации самого языка. Кроме этого, сама реформа не опиралась на научные и технические возможности страны.

Для казахстанских небожителей принудительный запрет русского языка, школ и кириллицы необходим сейчас не только для консолидации национал-патриотической массовки и создания атмосферы нетерпимости, но, в первую очередь, для подавления русскоязычной части общества, которая рассматривается в Акорде (администрация президента) как «пятая колонна», поддерживающая интеграционные процессы и саму идею нового Союза с Россией.

Дело в том, что несмотря на рост казахского населения (67%), влияние и роль русского языка в Казахстане не только не падает, но даже возрастает. По данным последней переписи, 92% казахов понимали, 83,5% свободно читали, а 79,1% свободно писали на русском языке. Значительная часть казахов предпочитает общаться на русском. Все города остаются русскоязычными, свыше 70% изданий выходит на русском языке, а по данным властей, больше 60-ти процентов граждан живет фактически в российском информационном пространстве.

Именно с этой целью и проводится нынешняя русофобская кампания, чтобы уничтожить сопротивление внутри страны, запугать и сломать, в первую очередь, самих казахов, считающих русскую культуру и русский язык своими. Очевидно желание верхов не дать этой значительной части общества объединиться в перспективе и оформить свои политические запросы, направленные на преодоление экономической зависимости от Запада, а также на углубление отношений с историческими союзниками.

По этой причине и инициируются в казахоязычной националистической прессе в лице «Казак Уни», «Жас Алаш», «Адырна», получающей субсидирования из государственного бюджета, сбор подписей с требованием отмены официального статуса русского языка, а парламентская партия «Ак жол» призывает переименовать все областные центры и регионы, носящие русские названия.

При этом в состав Мажилиса от правящей партии Нур-Отан после парламентских выборов 10 января этого года вошли представители националистического движения. В частности, речь идет об идеологе казахского этноцентризма (разновидности нацизма) и стороннике ориентации на США и Турцию Айдосе Сарыме, который также развел активную русофобскую деятельность.

В этих же целях развернута широкая кампания по признанию «голодомора», принятию специального закона об этом, и в этой истерии действительно очень многое позаимствовано у «незалежной». Сначала активная декоммунизация и признание «геноцида» со стороны Москвы в 30-х годах, а теперь следом идут и ликвидация русских школ, и латинизация, и отмена официального статуса русского языка, и тотальная дерусификация названий улиц, населенных пунктов и городов.

При этом Нур-Султан подобной политикой украинизации лишь еще больше вгоняет самих казахов в нищету, толкает общество в пучину деградации и мракобесия, провоцирует межнациональные конфликты и погромы этнических меньшинств и выдвигает на пьедестал идеологию национального превосходства.

Похоже, что кровавые уроки истории ХХ века для прозападной казахстанской верхушки не представляют ценности, но игнорируя их, можно запросто повторить судьбу некоторых таких вождей «национальной революции» в Центральной Европе. Да, и моноэтническое государство строится на зыбкой почве, как бы не рассыпалось, с учетом международной турбулентности.