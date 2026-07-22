Глава Госдепа Марко Рубио уже открыто признал, что США не являются посредниками, а находятся на стороне бандеровской Украины в вооруженном конфликте с Россией, однако министр иностранных дел Сергей Лавров намерен в очередной раз уточнить возможность возвращения к соглашениям времен встречи на Аляске.

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«Что касается Анкориджа, то вы знаете, я. даже ношу с собой у сердца цитаты из тех заявлений, которые прозвучали в Анкоридже. …Там было достигнуто согласие по ключевым вопросам… И мы исходим из того, что, по крайней мере, пока нам американские коллеги не ответили отказом от своих же предложений, которые прозвучали и которые хорошо всем уже теперь известны, потому что много было комментариев», – сказал Лавров сегодня на брифинге.

Кстати, российские чиновники до сих пор чётко не объяснили гражданам, в чем же заключаются «предложения, которые хорошо всем известны», – на какие уступки по СВО была согласна пойти Москва, и какова судьба всех территорий, включенных в Конституцию РФ.

«Что касается предсказаний президента Трампа о приближении урегулирования, я завтра у Марка Рубио поинтересуюсь. Тем более, что он тоже комментировал итоги Анкориджа достаточно неоднозначно», – добавил Лавров.

Ранее Лавров заявлял, что «не хочет даже думать, что «Аляску» использовали, чтобы дать Киеву передышку».