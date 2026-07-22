В Киеве признали, что грызня вокруг минобороны может аукнуться фронту
Отставка главкома ВСУ Александра Сырского не означает политического поражения [диктатора] Владимира Зеленского в противостоянии с экс-министром обороны Михаилом Федоровым.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Президент продолжает пытаться балансировать ситуацию, принимая политические решения, вынужден.. Но финальной уступки, финальной победы Фёдорова в этом противостоянии или финального поражения Сырского в этом противостоянии нет.
Смена главкома ВСУ требует решения министра обороны Украины, а министра обороны Украины нет. Есть временно исполняющий обязанности, который не может назначить главкома ВСУ», – обратил внимание Бортник.
По его мнению, «кризис полностью не исчерпан», а переговоры между Зеленским и Фёдоровым продолжаются.
Эксперт считает, что на ситуацию на фронте пока все это не повлияет, однако заметил, что смена главнокомандующего неизбежно потянет за собой «зачистку командиров корпусов».
«И вот тогда это может влиять уже на боеспособность и ситуацию на фронте. Кроме того, останутся недовольные. Конечно, группа, условно говоря Сырского, абсолютно искренне считает, что это увольнение не обосновано, не является реальной оценкой ситуации на поле боя и управления войсками.
Мы побеждаем в войне, как написал Сырский, я оставляю армию в наступлении. И, конечно, недовольных внутри армейского истеблишмента, генералитета, именно людей, которые ориентировались на Сырского, будет много», – прогнозирует Бортник.
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