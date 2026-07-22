В Киеве признали, что грызня вокруг минобороны может аукнуться фронту

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Отставка главкома ВСУ Александра Сырского не означает политического поражения [диктатора] Владимира Зеленского в противостоянии с экс-министром обороны Михаилом Федоровым.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент продолжает пытаться балансировать ситуацию, принимая политические решения, вынужден.. Но финальной уступки, финальной победы Фёдорова в этом противостоянии или финального поражения Сырского в этом противостоянии нет. Смена главкома ВСУ требует решения министра обороны Украины, а министра обороны Украины нет. Есть временно исполняющий обязанности, который не может назначить главкома ВСУ», – обратил внимание Бортник.

По его мнению, «кризис полностью не исчерпан», а переговоры между Зеленским и Фёдоровым продолжаются.

Эксперт считает, что на ситуацию на фронте пока все это не повлияет, однако заметил, что смена главнокомандующего неизбежно потянет за собой «зачистку командиров корпусов».