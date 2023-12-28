Лавров: «Запад начинает склоняться к переговорам по Украине без Украины»

Многие западные страны уже хотят выйти из сложившейся ситуации с украинским конфликтом, однако до конца пытаются сохранить лицо.

Об этом в интервью журналисту Дмитрию Киселёву заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Запад действительно сейчас меняет свою тактику. Может быть, даже задумывается об уточнении стратегии. Потому что если стратегическое поражение России – это стратегия, то эта стратегия провалилась с треском. Начинаются какие-то заходы, нашёптывания, почему бы вам не встретиться с кем-то, кто в Европе где-то был бы готов поговорить. Причём, поговорить про Украину без Украины. Они же раньше кичились тем, что ни слова про Украину без Украины», – сказал Лавров.

Помимо таких «заходов», он отметил и утечки в западных СМИ, что сейчас Запад хочет уже искать какие-то «пути выхода из этой ситуации», однако пока что такие попытки выглядят неубедительно.

«Но пути, которые бы позволили всё равно объявить победу Украины. Это досужие чиновники, которым важно отрапортовать. Как у нас было в некоторых бюрократических структурах Советского Союза – важно доложить пятилетку за три года. В большинстве случаев так оно и было, но часто очень было очковтирательство. Вот то, чем сейчас занимается Запад, очень похоже на худшие примеры очковтирательства, которые наша страна знала. Они эти очки пытаются втирать очень неумело, и просто видно, чего они хотят. Они хотят выйти поскорее из этого тяжелейшего состояния, в которое Европу, прежде всего, загнали США, надорвав европейскую экономику. Поднявшись в самих США очень серьёзно за счёт Европы, перетаскивая туда промышленные производства, обеспечивая свою промышленность энергоносителями в 4-5 раз дешевле, чем те цены, которые они навязали европейцам на свой сжиженный газ вместо трубного газа, после того, как они взорвали наши трубопроводы, да ещё и раньше этим занимались. И нужен какой-то выход без потери лица. Или выход, который позволит хотя бы себя самого убедить в том, что ты лицо не потерял», – сказал министр.