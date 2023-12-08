«Левый берег под угрозой потери. Пора начинать эвакуацию» – украинский политолог

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Украина находится в смертельной опасности. Об этом в эфире видеоблога киевской телеведущей Натальи Мосейчук заявил политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Романенко, сейчас Украине нужно срочно строить линии обороны и эвакуировать промышленность со всего левого берега.

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«Мы находимся в переломном моменте с точки зрения того, что у нас будет в следующие годы, и будут ли эти годы вообще. То есть стоит вопрос, будут ли эти годы вообще. Нужно понимать, что 24-й год… Это будут ли годы вообще?», – сказал эксперт.

«Мы должны понять, что мы реально можем потерять левый берег. Это реальность, об этом нам говорят западные наши союзники. Пока негласно, но я думаю, что пройдет какое-то время и они будут говорить гласно. Поэтому, чтобы мы потом не сидели как французы в мае 40 года у разбитого корыта, когда их там за 10 дней фактически вынесли, вышли к Дюнкерку, у них линии обороны разваливались. Эти лини обороны нужно делать просто уже по состоянию на сейчас, начинать эвакуацию предприятий ВПК, которые по каким-то причинам до сегодняшнего момента еще находятся на востоке, на левом берегу… Это не паникерство, это просто здравый смысл. Мы должны понять, что мы находимся в смертельной опасности», – заявил Романенко.