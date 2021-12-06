Либерал Каспаров призвал к захвату российской собственности за границей

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Новости Украины

США и Евросоюз должны придумать, как изъять российскую собственность за рубежом, чтобы потратить ее на выплату компенсаций Украине, пострадавшей от «оккупации» и «агрессии».

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» олигарха Рината Ахметова заявил беглый российский либерал, ранее известный как шахматист Гарри Каспаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Каспарова, Запад должен ввести еще более жесткие санкции против России и Белоруссии.

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«Весь этот санкционный пакет, санкционные пакеты, конечно, явно не достаточны, чтобы создать какие-то проблемы Путину. К сожалению, сегодня Запад даже не готов вводить адские санкции против режима Лукашенко, который стал уже фактически прокси Путина. Там возможности гораздо больше, там нет ядерной кнопки и, тем не менее, все равно мы видим нерешительность. Если бы удалось действительно начать работу и с украинской властью, с украинскими общественно-политическими деятелями, и мобилизовать больше восточную Европу, которая прекрасно понимает всю ситуацию… И если было бы возможно найти правильный механизм – есть собственность российских олигархов, но проблема в том, что в западных судах будет очень трудно (если возможно) доказать, что эта собственность является собственностью государства. Если бы удалось четко провести эту связь между деньгами, которые воруются в России при прямом участии государства и переводятся на Запад уже как деньги олигархов, и самой российской властью, то тогда, может быть, нам бы удалось поставить перед ними серьезные задачи, потому что этой собственности более, чем достаточно для того, чтобы уже сегодня начать платить Украине компенсацию за аннексированный Крым, разрушения на Донбассе и продолжение войны», – заявил Каспаров.