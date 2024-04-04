Лишь бы порвать «со своим» Приднестровьем: Молдова готова втридорога платить за румынское электричество

Елена Острякова.  
04.04.2024 16:13
  (Мск) , Москва
Просмотров: 81
 
Дзен, Молдова, Нацизм, Общество, Политика, Приднестровье, Пропаганда, Россия, Румыния, Русофобия, Энергетика


Строительство электролинии Вулканешты-Кишинев мощностью 400 Квт будет закончено к концу 2025 года. Линия строится на средства кредита Мирового банка, и его возврат будет заложен во внутримолдавский тариф, поскольку «эта линия нужна не для дешевизны, а для безопасности».

Об этом министр энергетики Молдовы Виктор Парликов заявил в интервью ТВ8, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Строительство электролинии Вулканешты-Кишинев мощностью 400 Квт будет закончено к концу 2025 года. Линия строится...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Есть еще зависимость существенная от приднестровского энергетического узла. Но она не такая уже большая. После того, как закончится строительство этой линии, она сократится еще больше. Когда мы построим три линии из Румынии, мы не только сможем закупать необходимые объемы, но и сможем инвестировать в нашу генерацию, в том числе, в «зеленку», – рассуждал министр.

Одновременно госсекретарь министерства энергетики Константин Боросан в эфире Secretele Puterii заявил, что Молдова полностью избавится от зависимости от Приднестровья, когда линия Вулканешты-Кишинев будет введена в эксплуатацию.

Молдавская ГРЭС, расположенная в Приднестровье, обеспечивает 95% потребностей Молдовы в электричестве, причем, дешевом.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть