Лишь бы порвать «со своим» Приднестровьем: Молдова готова втридорога платить за румынское электричество

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Строительство электролинии Вулканешты-Кишинев мощностью 400 Квт будет закончено к концу 2025 года. Линия строится на средства кредита Мирового банка, и его возврат будет заложен во внутримолдавский тариф, поскольку «эта линия нужна не для дешевизны, а для безопасности».

Об этом министр энергетики Молдовы Виктор Парликов заявил в интервью ТВ8, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Есть еще зависимость существенная от приднестровского энергетического узла. Но она не такая уже большая. После того, как закончится строительство этой линии, она сократится еще больше. Когда мы построим три линии из Румынии, мы не только сможем закупать необходимые объемы, но и сможем инвестировать в нашу генерацию, в том числе, в «зеленку», – рассуждал министр.

Одновременно госсекретарь министерства энергетики Константин Боросан в эфире Secretele Puterii заявил, что Молдова полностью избавится от зависимости от Приднестровья, когда линия Вулканешты-Кишинев будет введена в эксплуатацию.

Молдавская ГРЭС, расположенная в Приднестровье, обеспечивает 95% потребностей Молдовы в электричестве, причем, дешевом.