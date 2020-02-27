Литвин призвал не надеяться на развал России и возвращение Крыма

27.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Украине не стоит надеяться на то, что с уходом президента России Владимира Путина страна развалится или Крым будет возвращен.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил бывший председатель Верховной рады Владимир Литвин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, после того, как анонсированные президентом Путиным изменения в Конституцию будут внесены, любой российский руководитель не сможет отдать Крым Украине, даже если захочет этого.

«Нужно учитывать и то, когда мы говорим о проблеме Крыма, что сейчас в России будет проведен референдум, а там прозвучала, так сказать, народная инициатива, что Россия не должна рассматривать абсолютно никакой постановки вопроса относительно отчуждения ее территории. Если это решение будет вынесено в проекте изменений в Конституцию и оно будет проголосовано на референдуме, а мы прекрасно понимаем, что это решение будет принято, тогда кто угодно, кто будет во власти в России, он будет говорить о референдуме.

И надеяться на то, что Путин уйдет и ситуация сразу изменится, снимутся сразу все эти проблемы, или надеяться на то, что развалится Россия и тогда станет для Украины лучше, я думаю, это абсолютно бесперспективное дело», – заявил Литвин.