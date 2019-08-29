Луценко написал заявление об увольнении, дождавшись получения Порошенко неприкосновенности

29.08.2019, Киев, Михаил Рябов

Юрий Луценко, кум экс-президента Петра Порошенко, написал заявление об увольнении, сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган.

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Луценко до последнего держался за кресло генпрокурора – наблюдатели связывали это с попыткой затягивать и блокировать возбуждение уголовных дел против Порошенко и его окружения.

Порошенко, избравшийся в депутаты Верховной Рады как лидер партии «Европейская стратегия», сегодня получил депутатское удостоверение и неприкосновенность.

Правда, команда Владимира Зеленского обещает уже в ближайшее время отменить депутатский иммунитет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ждём жёстких и быстрых действий по переезду Порошенко, Парубия, Пашинского и остального преступного отребья в тюрьму. Давайте не затягивать с этим, добрые дела нельзя откладывать на потом», – призывает юрист Андрей Портнов, который инициировал расследование уголовных преступлений представителей прошлой власти.

Сам Луценко сейчас в прямом эфире дает интервью пропагандисту Дмитрию Гордону, в котором подчеркивает, что гордится результатами своей работы.