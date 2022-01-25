Лукашенко снова возвращается к практике белорусизации

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает неправильной практику отказа от белорусского языка в общественной жизни, которая появилась в стране после Беломайдана.

Об этом он заявил сегодня на церемонии вручения госпремий и дипломов академика и члена-корреспондента ученым, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Благодаря этим нашим безумцам бчбшным мы, отметая все, выплеснули и ребенка – родную беларускую мову, – сказал Лукашенко и добавил по-белорусски, – Мы должны понимать, что то, что нас отличает от других – это белорусский язык».

Он признал, что большинство граждан страны пользуется русским языком, но считает это неправильным.

«Так, сложилось, что это наш русский язык. Но русский язык нас не отличает от других, допустим, от русских. А белорусский язык отличает. Русский язык мы так знаем лучше, чем белорусский язык. Так сложилось. Но уж следом, и подтягиваться надо к русскому языку, должна идти родная белорусская мова. Нельзя забывать свой язык. Если мы не будем знать белорусского языка, мы не белорусы. И русский язык, и беларуская мова это наше, – сказал Лукашенко и снова перешел на белорусский, – Белорусский язык мы не насаждаем, но мы будем стремиться к тому, чтобы каждый белорус говорил на белорусском языке. И нет здесь ничего антироссийского. Мы как-то под впечатлением августа 2020 года начали выплескивать с этой водой мутной ребенка. Этого ни в коем случае не надо делать. И молодежь это нормально понимает».

Отметим, до августа 2020 года травля русскоязычных в Белоруссии была обычным делом.

В апреле спортшкола белорусского райцентра Климовичи «по настоянию общественности» лишила премии педагога Инну Кордабневу, которая имела неосторожность в своем видеоблоге высказаться критически об изучении в школе белорусского языка.

В начале марта в Минске националист устроил скандал в одном из спортивных клубов из-за того, что работавшая там гражданка России не смогла обслужить его на белорусском.

В феврале националистически настроенная молодежь Минска устроила издевательский флешмоб в кофейне при кондитерской фабрике «Коммунарка» после того, как один из них Арамаис Миракян написал в соцсети, будто его в грубой форме отказались обслужить по-белорусски. Позже выяснилось, что молодой человек приврал.

В январе националисты довели до увольнения и оштрафовали через суд белорусскую айтишницу, которая нелестно отозвалась в соцсети о белорусском языке.

Кроме того, общественность требовала отменить в маршрутных такси Минска показ видеороликов на русском языке.

В августе 2019 года белорусские националисты начали травлю гражданина, выступившего против размещения провокационного плаката в метро Минска.

А в мае белорусский художник-оппозиционер Алесь Пушкин подал в прокуратуру города Крупки жалобу на сотрудника магазина «Евроопт» Павла Чиркова, который отказался с ним разговаривать на белорусском языке.