«Люди без света по 17 часов»: директор энергокомпании признал успешность российских ударов

20.12.2022  12:56 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Происшествия, Украина, Энергетика


В Киеве электричество есть только у критической инфраструктуры и 20% абонентов.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил генеральный директор компании-поставщика электроэнергии YASNO Сергей Коваленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Киеве электричество есть только у критической инфраструктуры и 20% абонентов. Об этом в...

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По словам Коваленко, каждый удар российской армии наносит серьезный урон украинской энергетике и усложняет ее восстановление.

«Вся критическая инфраструктура запитана, но с другой стороны, если считать, то где-то приблизительно 20% киевлян имеют свет. Да, действительно есть случаи, когда Правый берег, часть Левого берега нет света, может быть, по 15-17 часов. Вот такая сейчас ситуация», – сказал директор компании.

«Каждый раз, как после обстрела у вас в доме появляется свет, это не означает, что все на 100% было восстановлено. Это может означать, что какая-то часть восстановлена, энергетики придумали какую-то новую схему подачи электроэнергии, потому каждый обстрел увеличивает нагрузку на систему и каждый раз все такие альтернативных путей поставки становится все меньше и меньше.

Поэтому каждый новый обстрел, если проследить, дается очень тяжело для системы», – заявил Коваленко.

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