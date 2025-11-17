Приобретение Украиной около 100 истребителей Rafales, а также систем ПВО SAMP/T – это стратегическая работа на перспективу европейской безопасности.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной с киевским диктатором Зеленским пресс-конференции в Париже, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Заявление было сделано после подписания сторонами декларации о намерении покупки Киевом французского военного оборудования.

«Сегодня мы говорим о другом, новом этапе. Это налаживание производства необходимых вооружений. И необходимо передать Украине такое вооружение, чтобы оно было таким, что отбивало охоту, отбивало желание нападать на Украину.

Мы считаем Украину важным звеном в нашей обороне. И это подчёркивает нашу необходимость сегодня работать сейчас и на перспективу», – вещал Макрон.